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В Днепре малолетние дети жили в нечеловеческих условиях: тараканы и запах экскрементов (фото)

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Днепр, Вторник 07 сентября 2021 18:15
В Днепре малолетние дети жили в нечеловеческих условиях: тараканы и запах экскрементов (фото) В Днепре дети живут в нечеловеческих условиях (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Днепре дети жили в нечеловеческих условиях, находились дома без присмотра родителей и играли у окна. Патрульные в квартире обнаружили гору мусора, тараканы и запах экспериментов.

Об этом сообщили в прессслужбе патрульной полиции области.

Так, инцидент произошел 6 сентября на улице Гладкова в районе 12 квартала.

В полицию сообщили местные жители и рассказали, что в одной из квартир находятся маленькие дети без присмотра взрослых. В частности, один ребенок стоял у открытого окна и бросал из него бутылки.

Где родители детей

По словам соседей, 35-летняя мать указанных детей — 4-летнего мальчика и 2-х летней девочки находится в больнице, а место нахождения отца неизвестно. Однако, через некоторое время в квартиру пришла женщина, которая назвалась бабушкой малолетних, и открыла помещение.

Патрульные обнаружили двоих детей в грязной одежде. Их комнаты были завалены хламом, неубраны, чувствовался запах экскрементов, на кухне была куча бутылок из-под алкоголя, по стенам бегали тараканы.

О происшествии патрульные известили ювенальную превенцию. Бабушка малолетних осталась с ними.

В Днепре малолетние дети жили в нечеловеческих условиях: тараканы и запах экскрементов (фото)В Днепре малолетние дети жили в нечеловеческих условиях: тараканы и запах экскрементов (фото)В Днепре малолетние дети жили в нечеловеческих условиях: тараканы и запах экскрементов (фото)В Днепре малолетние дети жили в нечеловеческих условиях: тараканы и запах экскрементов (фото)В Днепре малолетние дети жили в нечеловеческих условиях: тараканы и запах экскрементов (фото)В Днепре дошкольников покинули в ужасных условиях (фото: t.me/patrolinfo_dnipro)

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