В детском саду Одессы воспитатель ударила ребенка: администрация нашла оправдание педагогу

В детском саду Одессы воспитатель ударила малыша за то, что он начал петь во время тихого часа. Удары педагога пришлось ребенку по голове и лицу. Мальчик рассказал об инциденте родителям и разгорелся скандал.

Однако администрация дошкольного заведения оправдывает действия воспитателя и говорит, что увольнять ее не будет. Об этом сообщили в сюжете " Вікна ".

Инцидент произошел в частном дошкольном заведении "Почемучки". Малыш получил несколько ударов от воспитательницы за то, что пел во время тихого часа. Мальчик рассказал дома маме о том, что произошло, а потом повторил свои слова на камеру и отметил, что это впервые его ударили. Видео мама разместила в социальных сетях.

А вот администрация детского садика комментирует ситуацию неохотно. Заведующая сообщила, что начали внутреннее расследование и разбираются в ситуации. Причин для увольнения или отстранения воспитателя – они не видят.

"Мы решаем это все в правовом русле. Когда будут какие-либо результаты экспертизы – сообщим. У нас нет причин для увольнения воспитателя", - сообщили в детском саду.

Стоит отметить, что мама пятилетнего мальчика пока в полицию обращаться не стала – она ждет результатов служебного расследования. После инцидента пострадавший малыш чувствует себя хорошо, но в детский сад его пока не водят.

Мнения взрослых в комментариях разделились. Одни родители указывают на то, что нельзя бить ребенка, в любой ситуации нужно искать другое решение. Другие считают, что воспитателя нужно увольнять немедленно и наказать.

В Одессе воспитатель ударила ребенка