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На Прикарпатті дитина впала з аварійного мосту в річку (фото)

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Івано-Франківськ, Четвер 09 вересня 2021 16:42
На Прикарпатті дитина впала з аварійного мосту в річку (фото) Колаж РБК-Україна: на Прикарпатті дитина впала з аварійного мосту
Автор: Роман Мирончук

У селі Пороги Івано-Франківської області 10-річний хлопчик впав з аварійного мосту в річку Бистриця Солотвинська. Дитину госпіталізували з важкими травмами голови та переломами двох рук.

Про це повідомляє Panjku Gromada в Facebook.

В даний час хлопчик знаходиться в реанімації обласної дитячої лікарні.

На Прикарпатті дитина впала з аварійного мосту в річку (фото)На Прикарпатті дитина впала з аварійного мосту в річку (фото)

На Прикарпатті дитина впала з аварійного мосту (фото: facebook.com/panjku.gromada)

"Міст знаходиться в аварійному стані. Влада обіцяє, і нічого не робить. Хто повинен нести відповідальність за те, що сталося? Просимо дати роз'яснення, чому повинні страждати наші діти, де обіцяний ліс, і що робити далі?"- йдеться в повідомленні.

На Прикарпатті дитина впала з аварійного мосту в річку (фото)На Прикарпатті дитина впала з аварійного мосту в річку (фото)

На Прикарпатті дитина впала з аварійного мосту (фото: facebook.com/panjku.gromada)

Користувачі мережі прокоментували цей інцидент, який стався вчора, 8 вересня.

  • Нашій владі все одно, що кожен день там ходять люди і діти. Це треба було давно зробити, але вони думають, щоб щось інше зробити;
  • Ось така наша влада, поки щось не станеться, то вони нічого не роблять;
  • Сталася страшна біда для сім'ї, нехай їм Бог допоможе, а ми чим зможемо допоможемо, сподіваємося до нашої влади щось дійде, якщо їм небайдужі чиїсь життя;
  • Якнайшвидшого одужання дитині. Кожен день, вранці і ввечері ходжу по цьому мосту зі страхом, і не тільки я. До багатьох зверталися…

Нагадаємо, у Дніпрі малолітні діти жили в нелюдських умовах.

Ми також писали про те, що в дитячому садку Одеси вихователь вдарила дитину. При цьому адміністрація знайшла виправдання педагогу.

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