На Прикарпатті дитина впала з аварійного мосту в річку (фото)

У селі Пороги Івано-Франківської області 10-річний хлопчик впав з аварійного мосту в річку Бистриця Солотвинська. Дитину госпіталізували з важкими травмами голови та переломами двох рук.

Про це повідомляє Panjku Gromada в Facebook .

В даний час хлопчик знаходиться в реанімації обласної дитячої лікарні.

На Прикарпатті дитина впала з аварійного мосту (фото: facebook.com/panjku.gromada)

"Міст знаходиться в аварійному стані. Влада обіцяє, і нічого не робить. Хто повинен нести відповідальність за те, що сталося? Просимо дати роз'яснення, чому повинні страждати наші діти, де обіцяний ліс, і що робити далі?"- йдеться в повідомленні.

На Прикарпатті дитина впала з аварійного мосту (фото: facebook.com/panjku.gromada)

Користувачі мережі прокоментували цей інцидент, який стався вчора, 8 вересня.