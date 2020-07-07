ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На Прикарпатье в "реабилитационных" центрах незаконно удерживали людей

Вторник 07 июля 2020 обновлено 18:59
На Прикарпатье в "реабилитационных" центрах незаконно удерживали людей
На Прикарпатье в псевдо реабилитационных центрах удерживали людей (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

На Прикарпатье людей удерживали в якобы реабилитационных центрах

В понедельник, 6 июля, полиция Ивано-Франковской области остановила действие заведений в Ивано-Франковске и в селе Угринов, где незаконно удерживали алко- и наркозависимых людей.

Злоумышленники организовали "реабилитационные" центры, в которых "лечили" людей за деньги. При этом средства обычно предоставляли родственники "пациентов". Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области на своей странице в Facebook.

На Прикарпатье в &quot;реабилитационных&quot; центрах незаконно удерживали людей

На Прикарпатье в псевдо реабилитационных центрах удерживали людей (фото: facebook.com/frankivsk.police)

Данные учреждения преступники организовывали в частных домах. При этом у управляющих этими "реабилитационными центрами" не было никакой разрешительной документации на такой вид деятельности. Кроме того, они вообще не были никак связаны с медициной.

На Прикарпатье в &quot;реабилитационных&quot; центрах незаконно удерживали людей

На Прикарпатье в псевдо реабилитационных центрах удерживали людей (фото: facebook.com/frankivsk.police)

В этих центрах принудительно содержалось около 40 человек. Все они приехали с разных областей Украины. При этом покинуть центры пациенты сами не могли. За ними постоянно наблюдали.

На Прикарпатье в &quot;реабилитационных&quot; центрах незаконно удерживали людей

На Прикарпатье в псевдо реабилитационных центрах удерживали людей (фото: facebook.com/frankivsk.police)

В ходе обысков центров были изъяты документы, печати, расписки пациентов, договоры о предоставлении услуг и условия оплаты, деньги и другое.

На Прикарпатье в &quot;реабилитационных&quot; центрах незаконно удерживали людей

На Прикарпатье в псевдо реабилитационных центрах удерживали людей (фото: facebook.com/frankivsk.police)

В преступной деятельности подозреваются мужчины в возрасте 30-40 лет, которые сейчас живут в Ивано-Франковской области, но приехали из восточных областей.

На Прикарпатье в &quot;реабилитационных&quot; центрах незаконно удерживали людей

На Прикарпатье в псевдо реабилитационных центрах удерживали людей (фото: facebook.com/frankivsk.police)

Людей в центрах держали в комнатах по несколько человек. Иногда их выпускали во двор, но только под наблюдением. Все документы, которые были у "пациентов" хранились в недоступном для них месте. Злоумышленники также контролировали все разговоры по мобильным телефонам.

На Прикарпатье в псевдо реабилитационных центрах удерживали людей (видео: YouTube)

За такую незаконную деятельность мошенникам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, эксперты рассказали, как не попасть в руки мошенников-арендодателей.

Ранее полиция раскрыла новую схему мошенничества с квартирами.

Читайте РБК-Украина в Google

Новости Украины Ивано-Франковская областьмошенничество
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь