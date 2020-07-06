Отдых на курорте: как не стать жертвой мошенников, которые "сдают" жилье

Отдых на курорте (фото: РБК-Украина)

Эксперты рассказали, как не попасть в руки мошенников-арендодателей

В Украине сейчас сезон отпусков в самом разгаре. Многие присматривают себе отдых в санаториях, базах-отдыха, гостиницах возле моря, или же самостоятельно ищут жилье. При этом довольно часто украинцы сталкиваются с псевдо-арендодателями, которые выманивают деньги, и не предоставляют никакого жилья.

Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников, которые размещают свои объявления о сдаче жилья в сети. Ведь у злоумышленников такая схема "развода" очень популярна. Об этом говорится в программе "Сніданок з 1+1".

Мошенники недолго пользуются банковской картой, на которую просят сбросить предоплату за 1 день жилья. Также они быстро меняют SIM-карты на телефоне, и удаляют объявления об аренде жилья.

"В Украине рынок аренды хаотичный, он не санкционированный. Лучше пользоваться все же проверенными сервисами. Они уже берут на себя проверку объекта и собственника. Впрочем, на таких сервисах нет, наверное, 60 процентов курортной недвижимости Украины", - заявила эксперт по недвижимости Виктория Берещак-Никитенко.

Мошенники умело маскируются среди настоящих арендодателей, и они не боятся ни конфискация имущества, ни 12 лет лишения свободы. При этом следы своих афер они заметают быстро.

Поэтому единственный способ обезопасить себя - это подписать договор, в котором должны быть реквизиты сторон, паспортные данные, ФИО, прописка и информация о средствах.

Такой договор заключается в онлайне. Также нужно сделать скан-копию паспорта. Таким образом вы сможете себя обезопасить. Адекватный арендодатель тоже должен пойти вам на уступки потому что это риски с обеих сторон.

Напомним, в Украине раскрыта новая схема мошенничества с квартирами.

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Автор: Роман Мирончук