На Прикарпатті в "реабілітаційних" центрах незаконно утримували людей

На Прикарпатті у псевдо реабілітаційних центрах утримували людей (колаж: РБК-Україна)

На Прикарпатті людей утримували в нібито реабілітаційних центрах

У понеділок, 6 липня, поліція Івано-Франківської області зупинила дію закладів в Івано-Франківську і в селі Угринів, де незаконно утримували алко- і наркозалежних людей.

Зловмисники організували "реабілітаційні" центри, в яких "лікували" людей за гроші. При цьому кошти зазвичай надавали родичі "пацієнтів". Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області на своїй сторінці в Facebook.

На Прикарпатті в псевдо реабілітаційних центрах утримували людей (фото: facebook.com/frankivsk.police)

Дані установи злочинці організовували в приватних будинках. При цьому у керуючих цими "реабілітаційними центрами" не було ніякої дозвільної документації на такий вид діяльності. Крім того, вони взагалі не були ніяк пов'язані з медициною.

На Прикарпатті в псевдо реабілітаційних центрах утримували людей (фото: facebook.com/frankivsk.police)

У цих центрах примусово містилося близько 40 осіб. Всі вони приїхали з різних областей України. При цьому покинути центри пацієнти самі не могли. За ними постійно спостерігали.

На Прикарпатті в псевдо реабілітаційних центрах утримували людей (фото: facebook.com/frankivsk.police)

В ході обшуків центрів були вилучені документи, печатки, розписки пацієнтів, договори про надання послуг і умови оплати, гроші і інше.

На Прикарпатті в псевдо реабілітаційних центрах утримували людей (фото: facebook.com/frankivsk.police)

У злочинній діяльності підозрюються чоловіки у віці 30-40 років, які зараз живуть в Івано-Франківській області, але приїхали зі східних областей.

На Прикарпатті в псевдо реабілітаційних центрах утримували людей (фото: facebook.com/frankivsk.police)

Людей в центрах тримали в кімнатах по кілька осіб. Іноді їх випускали на подвір'я, але тільки під наглядом. Всі документи, які були у "пацієнтів" зберігалися в недоступному для них місці. Зловмисники також контролювали всі розмови по мобільних телефонах.

На Прикарпатті в псевдо реабілітаційних центрах утримували людей (відео: YouTube)

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