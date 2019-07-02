На Прикарпатье мальчик попал в реанимацию из-за укуса змеи

На Прикарпатье змея укусила 12-летнего мальчика, в результате чего парень попал в детское реанимационное отделение Косовской центральной районно больницы. Инцидент произошел в Ивано-Франковской области 1 июля, рассказали в Управлении по защите гражданского населения ОГА.

Мальчик 2007 года рождения - житель села Яворив Косовского района - получил укус в правую голень.

Отмечается, что состояние парня расценивается как удовлетворительное.

Этот случай стал уже 13-м в области с начала года, сообщили в ОГА, при том, что 30 июня на Прикарпатье было зарегистрировано 4 случая укусов людей змеями.

Иллюстративное фото: Змея (unsplash.com/Boris Smokrovic)

В облгосадминистрации напомнили, что в лесах Прикарпатья чаще всего встречается лесная змея. Встретить опасных пресмыкающихся можно в лесу во время сбора ягод или грибов, а также в поле на сенокосе, или на пастбище, встречаются и случаи, когда змею можно увидеть и на собственном дворе.

Обычно пресмыкающиеся скрываются от людей, услышав шаги, стук, голоса, сразу же прячутся в норы или отползают дальше. Но в жару их чувства притупляются, они не реагируют на шум, становятся ленивыми и малоподвижными, и тогда существует опасность, что человек может встретить змею в естественной среде где угодно.

"Сами по себе пресмыкающиеся не является агрессивными. Они нападают в ответ на опасность. Пресмыкающихся не стоит трогать вообще - быдь то гадюка, или уж, или, на первый взгляд, безопасная веретенниця, безногая ящерица. Нападение любого из них может быть опасным. Во время укуса в кровь попадают все микроорганизмы, которые находятся на их зубах. А змеи, кстати, едят мышей и крыс. Инфицирование раны может вызвать местное воспаление, а может перейти в сепсис - общее заражение крови. К тому же, когда кусает змея, в рану попадает чужеродный белок, провоцирующий как минимум аллергическую реакцию, а максимально - анафилактический шок. В этом случае в течение нескольких минут падает давление, развивается нарушение дыхания и останавливается сердце. Несмотря на риски, важно как можно быстрее доставить укушенного змеей в больницу", - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото: Змея (pixabay.com/Hans-2)

Напомним, недавно и.о. главы Минздрава Уляна Супрун подробно рассказала, что нужно делать, если укусила змея. Также она развеяла несколько распространенных мифов относительно самолечения в подобной ситуации и перечислила действия, которые ни в коем случае нельзя предпринимать.

Как сообщалось ранее, 30 июня под Львовом в Турковском районе змея укусила женщину, в результате чего пострадавшая попала в больницу в состоянии средней степени тяжести. Пару недель назад во Львовской области из-за укуса змеи жительница села Рыков попала в реанимационное отделение.