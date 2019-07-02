На Прикарпатті хлопчик потрапив до реанімації через укус змії

На Прикарпатті змія вкусила 12-річного хлопчика, в результаті чого він потрапив до дитячого реанімаційного відділення Косівської центральної районно лікарні. Інцидент стався в Івано-Франківській області 1 липня, розповіли в Управлінні по захисту цивільного населення ОДА.

Хлопчик 2007 року народження - житель села Яворів Косівського району - отримав укус у праву гомілку.

Зазначається, що стан хлопця розцінюється як задовільний.

Цей випадок став вже 13-м в області від початку року, повідомили в ОДА, при тому, що 30 червня на Прикарпатті було зареєстровано 4 випадки укусів людей зміями.

Ілюстративне фото: Змія (unsplash.com/Boris Smokrovic)

В облдержадміністрації нагадали, що в лісах Прикарпаття найчастіше зустрічається лісова змія. Зустріти небезпечних плазунів можна в лісі під час збирання ягід чи грибів, а також у полі, на косовиці, або на пасовищі, трапляються й випадки, коли змію можна побачити і на власному подвір'ї.

Зазвичай плазуни ховаються від людей, почувши кроки, стукіт, голоси, відразу ховаються в нори або відповзають подалі. Але в спеку їхні відчуття притуплюються, вони не реагують на шум, стають лінивими та малорухливими, і тоді існує небезпека, що людина може натрапити на змію у природному середовищі будь-де.

"Самі по собі плазуни не є агресивними. Вони нападають у відповідь на небезпеку. Плазунів не варто чіпати взагалі – чи то гадюка, чи вуж, чи, на перший погляд, безпечна веретенниця, безнога ящірка. Напад будь-кого з них може бути небезпечним. Під час укусу в кров потрапляють усі мікроорганізми, які знаходяться на їхніх зубах. А змії, до речі, їдять мишей і щурів. Інфікування рани може викликати місцеве запалення, а може перейти у сепсис – загальне зараження крові. До того ж, коли кусає змія, в рану потрапляє чужорідний білок, що провокує як мінімум алергічну реакцію, а максимально – анафілактичний шок. У цьому випадку впродовж кількох хвилин падає тиск, розвивається порушення дихання і зупиняється серце. Зважаючи на ризики, важливо якнайшвидше доправити вкушеного змією до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Ілюстративне фото: Змія (pixabay.com/Hans-2)

Нагадаємо, нещодавно в.о. голови МОЗ Уляна Супрун докладно розповіла, що потрібно робити, якщо вкусила змія. Також вона розвіяла декілька найпоширеніших міфів щодо самолікування в подібній ситуації і перерахувала дії, які в жодному разі не можна робити.

Як повідомлялося раніше, 30 червня під Львовом у Турківському районі змія вкусила жінку, в результаті чого постраждала потрапила до лікарні в стані середнього ступеня тяжкості. Пару тижнів тому у Львівській області через укус змії мешканка села Риків потрапила до реанімаційного відділення.