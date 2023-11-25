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Приготуйте справжній віденський штрудель. Євген Клопотенко поділився рецептом (відео)

Рецепт яблучного штруделя від Клопотенка (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко показав, як спекти справжній яблучний штрудель. Це достатньо простий, але по істині вишуканий і класичний десерт, який варто приготувати кожному та кожній.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео на YouTube-каналі Євгена Клопотенка ділиться способом приготування віденського штруделя.

Інгредієнти

Для тіста:

  • борошно - 400 грамів
  • вода - 220 мілілітрів
  • олія - 40 мілілітрів 
  • сіль - одна чайна ложка

Для начинки:

  • масло топлене - 100 грамів
  • цукор - 50 грамів
  • яблука - 1,5 кілограма 
  • сухарі - три столові ложки 
  • лимон - сік з однієї половинки
  • кориця - одна чайна ложка
  • горіхи волоські - 100 грамів

Беремося до приготування

Для початку очистьте яблука та наріжте невеликим кубиком. Викладіть їх на розігріту заздалегідь пательню. Додайте цукор, корицю, лимон і горіхи. Тушкуйте все разом до готовності яблук.

Тепер перейдімо до тіста. У велику миску висипте борошно. Додайте туди воду, олію та сіль. Замішайте тісто. Спочатку воно буде трохи липнути до рук і поверхні, але в результаті ви отримаєте м'яке гладеньке тісто. 

Змажте його олією, накрийте харчовою плівкою та поставте "відпочивати" на півтори години. 

Коли час спливе, присипте поверхню борошном і розкатайте тісто. У вас повинне бути тонке велике полотно. Змажте його розтопленим вершковим маслом. Викладіть начинку. 

Тепер потрібно скрутити тісто ніби як млинець. Викладіть його на деко, змажте яєчним жовтком і поставте запікатися на 40 хвилин при 180 градусах.

Після приготування обов'язково дайте штруделю охолонути. А поки заварюйте чай чи каву, щоб насолодитися десертом. Як декор можна використати цукрову пудру.

 

Раніше ми розповідали, у чому секрет пухких і ніжних оладок від Клопотенка.

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