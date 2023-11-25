Приготуйте справжній віденський штрудель. Євген Клопотенко поділився рецептом (відео)

Інгредієнти

Для тіста:

борошно - 400 грамів

вода - 220 мілілітрів

олія - 40 мілілітрів

сіль - одна чайна ложка

Для начинки:

масло топлене - 100 грамів

цукор - 50 грамів

яблука - 1,5 кілограма

сухарі - три столові ложки

лимон - сік з однієї половинки

кориця - одна чайна ложка

горіхи волоські - 100 грамів

Беремося до приготування

Для початку очистьте яблука та наріжте невеликим кубиком. Викладіть їх на розігріту заздалегідь пательню. Додайте цукор, корицю, лимон і горіхи. Тушкуйте все разом до готовності яблук.

Тепер перейдімо до тіста. У велику миску висипте борошно. Додайте туди воду, олію та сіль. Замішайте тісто. Спочатку воно буде трохи липнути до рук і поверхні, але в результаті ви отримаєте м'яке гладеньке тісто.

Змажте його олією, накрийте харчовою плівкою та поставте "відпочивати" на півтори години.

Коли час спливе, присипте поверхню борошном і розкатайте тісто. У вас повинне бути тонке велике полотно. Змажте його розтопленим вершковим маслом. Викладіть начинку.

Тепер потрібно скрутити тісто ніби як млинець. Викладіть його на деко, змажте яєчним жовтком і поставте запікатися на 40 хвилин при 180 градусах.

Після приготування обов'язково дайте штруделю охолонути. А поки заварюйте чай чи каву, щоб насолодитися десертом. Як декор можна використати цукрову пудру.