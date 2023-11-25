Приготовьте настоящий венский штрудель. Евгений Клопотенко поделился рецептом (видео)

Ингредиенты

Для теста:

мука - 400 граммов

вода - 220 миллилитров

масло - 40 миллилитров

соль - одна чайная ложка

Для начинки:

масло топленое - 100 граммов

сахар - 50 граммов

яблоки - 1,5 килограмма

сухари - три столовых ложки

лимон - сок из одной половинки

корица - одна чайная ложка

орехи грецкие - 100 граммов

Беремся к приготовлению

Для начала очистите яблоки и нарежьте кубиком. Выложите их на разогретую заранее сковороду. Добавьте сахар, корицу, лимон и орехи. Тушите все вместе до готовности яблок.

Теперь перейдем к тесту. В большую миску высыпьте муку. Добавить туда воду, масло и соль. Замешайте тесто. Сначала оно будет немного липнуть к рукам и поверхности, но в результате вы получите мягкое гладкое тесто.

Смажьте его растительным маслом, накройте пищевой пленкой и поставьте "отдыхать" на полтора часа.

Когда время истечет, присыпьте поверхность мукой и раскатайте тесто. У вас должно быть тонкое большое полотно. Смажьте его растопленным сливочным маслом. Выложите начинку.

Теперь нужно скрутить тесто как блинчик. Выложите его на противень, смажьте яичным желтком и поставьте запекаться на 40 минут при 180 градусах.

После приготовления обязательно дайте штруделю остыть. А пока заваривайте чай или кофе, чтобы насладиться десертом. В качестве декора можно использовать сахарную пудру.