RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Приготовьте настоящий венский штрудель. Евгений Клопотенко поделился рецептом (видео)

Рецепт яблочного штруделя от Клопотенко (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Известный шеф-повар Евгений Клопотенко показал, как испечь настоящий яблочный штрудель. Это достаточно простой, но по-настоящему изысканный и классический десерт, который стоит приготовить каждому и каждой.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео на YouTube-канале Евгения Клопотенко делится способом приготовления венского штруделя.

Ингредиенты

Для теста:

  • мука - 400 граммов
  • вода - 220 миллилитров
  • масло - 40 миллилитров
  • соль - одна чайная ложка

Для начинки:

  • масло топленое - 100 граммов
  • сахар - 50 граммов
  • яблоки - 1,5 килограмма
  • сухари - три столовых ложки
  • лимон - сок из одной половинки
  • корица - одна чайная ложка
  • орехи грецкие - 100 граммов

Беремся к приготовлению

Для начала очистите яблоки и нарежьте кубиком. Выложите их на разогретую заранее сковороду. Добавьте сахар, корицу, лимон и орехи. Тушите все вместе до готовности яблок.

Теперь перейдем к тесту. В большую миску высыпьте муку. Добавить туда воду, масло и соль. Замешайте тесто. Сначала оно будет немного липнуть к рукам и поверхности, но в результате вы получите мягкое гладкое тесто.

Смажьте его растительным маслом, накройте пищевой пленкой и поставьте "отдыхать" на полтора часа.

Когда время истечет, присыпьте поверхность мукой и раскатайте тесто. У вас должно быть тонкое большое полотно. Смажьте его растопленным сливочным маслом. Выложите начинку.

Теперь нужно скрутить тесто как блинчик. Выложите его на противень, смажьте яичным желтком и поставьте запекаться на 40 минут при 180 градусах.

После приготовления обязательно дайте штруделю остыть. А пока заваривайте чай или кофе, чтобы насладиться десертом. В качестве декора можно использовать сахарную пудру.

 

Раньше мы рассказывали, в чем секрет рыхлых и нежных оладий от Клопотенко.

Читайте также, как правильно размораживать мясо и рыбу, чтобы не испортить вкус.

Читайте РБК-Украина в Google News
приготування стравсолодощіЕвгений Клопотенко