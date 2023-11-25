Приготовьте настоящий венский штрудель. Евгений Клопотенко поделился рецептом (видео)

Известный шеф-повар Евгений Клопотенко показал, как испечь настоящий яблочный штрудель. Это достаточно простой, но по-настоящему изысканный и классический десерт, который стоит приготовить каждому и каждой.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео на YouTube-канале Евгения Клопотенко делится способом приготовления венского штруделя.
Для теста:
Для начинки:
Для начала очистите яблоки и нарежьте кубиком. Выложите их на разогретую заранее сковороду. Добавьте сахар, корицу, лимон и орехи. Тушите все вместе до готовности яблок.
Теперь перейдем к тесту. В большую миску высыпьте муку. Добавить туда воду, масло и соль. Замешайте тесто. Сначала оно будет немного липнуть к рукам и поверхности, но в результате вы получите мягкое гладкое тесто.
Смажьте его растительным маслом, накройте пищевой пленкой и поставьте "отдыхать" на полтора часа.
Когда время истечет, присыпьте поверхность мукой и раскатайте тесто. У вас должно быть тонкое большое полотно. Смажьте его растопленным сливочным маслом. Выложите начинку.
Теперь нужно скрутить тесто как блинчик. Выложите его на противень, смажьте яичным желтком и поставьте запекаться на 40 минут при 180 градусах.
После приготовления обязательно дайте штруделю остыть. А пока заваривайте чай или кофе, чтобы насладиться десертом. В качестве декора можно использовать сахарную пудру.
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