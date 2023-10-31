Додайте один інгредієнт. Клопотенко розкрив секрет ідеальних пишних оладок

Солодкі оладки - це ідеальна страва для сніданку, однак їх приготувати виходить не в кожної господині. Правильно приготовані оладки повинні бути пишними та в міру солодкими. Для цього спробуйте додати один нестандартний інгредієнт.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео Євгена Клопотенка розповідає, як приготувати ідеальні пишні оладки.

Що нам знадобиться

Інгредієнти

250 грамів пшеничного борошна

10 грамів пресованих дріжджів

250 мілілітрів молока

одне яйце

дрібка солі

дві чайні ложки цукру

дві столових ложки соняшникової олії

За бажання ви також можете приготувати гарбузовий конфітюр. Для нього потрібно:

500 грамів гарбуза

Один апельсин

25 мілілітрів води

200 грамів цукру

Чотири столових ложки соняшникової олії

Як готувати пишні оладки

Візьміть велику миску та висипте туди дріжджі, залийте їх молоком і розмішайте. Потім додайте яйце, збийте його та поступово починайте вводити борошно. Консистенція тіста повинна бути густою та однорідною.

Не забудьте також про олію, цукор і сіль.

Тепер відставте тісто на 40 хвилин, накривши рушником.

Коли час спливе, змастіть пательню та ложку олією, щоб тісто не прилипало. Викладайте тісто по одній столовій ложці та смажте з кожного боку по кілька хвилин.

Щоб приготувати гарбузовий конфітюр, наріжте гарбуз дрібними кубиками та висипте в сотейник. Залийте його водою та олією, додайте цукор, натріть апельсинову цедру та варіть на повільному вогні 20 хвилин.

Коли все готово, поєднайте оладки з конфітюром і насолоджуйтеся. Смачного!