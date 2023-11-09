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Клопотенко пояснив, як розморожувати м'ясо і рибу, щоб не зіпсувати їхній смак

Четвер 09 листопада 2023 07:32
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Клопотенко пояснив, як розморожувати м'ясо і рибу, щоб не зіпсувати їхній смак Як розморожувати м'ясо і рибу (колаж: РБК-Україна)
Автор: Styler
Експерт: Євген Клопотенко

Неправильне розморожування м'яса і риби псує їхній смак та текстуру, а це безпосередньо впливає на якість та вигляд страви. Втім є одна технологія, яка дозволяє зберегти усі характеристики продукту.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на відео кухаря Євгена Клопотенка у YouTube.

Як правильно розморожувати м'ясо і рибу

"Ви коли-небудь замислювалися над тим, як приготувати заморожені продукти без втрати смаку та текстури? Я зібрав для вас безціні поради та підказки, які змінять ваше уявлення про кулінарію", - каже кухар.

Він пояснює, що у молекулах риби і м'яса є багато рідини. І якщо їх різко заморозити, а потім різко розморозити, то вони просто тріснуть.

"Тому нам треба потихенько заморожувати і потихенько заморожувати продукт. І тоді буде максимальна користь у такому продукті", - каже Клопотенко.

Він також додає, що якщо заморожену рибу одразу кинути у гарячу воду, то її молекули розірвуться й вона матиме порвану структуру і після приготування такий продукт уже буде не дуже смачний.

"Спершу треба дістати рибу із морозильної камери і помістити її у холодильник на 3-4 години. Після цього залиште рибу при кімнатній температурі на ще стільки ж часу. Так вона правильно розморозиться", - говорить Євген.

Кухар додає, що у морозилці приблизно 18 градусів морозу, у холодильнику 4 тепла, а на кухні близько 20 градусів тепла. За таких умов перепад температур відносно плавний, тому риба краще розморожується.

Що робити, якщо треба швидко розморозити продукт

Якщо часу у вас обмаль, Клопотенко радить покласти рибу чи м'ясо у пакет і опустити у посудину із холодною водою. Цей спосіб він називає найефективнішим у домашніх умовах.

"Але якщо ви приходите додому і дуже голодні, а у вас лежить шматок замороженої курки, то в принципі його можна почати готувати. Для цього вам потрібно або дуже гаряча вода, або дуже-дуже гаряча пательня. Можна швидко обсмажити м'ясо, а тоді відправити до духовки на 15-20 хвилин", - каже кухар.

Також Клопотенко не радить розморожувати продукти у мікрохвильовій, бо вона пошкоджує структура м'яса.

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