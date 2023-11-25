Приготуйте справжній віденський штрудель. Євген Клопотенко поділився рецептом (відео)
Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко показав, як спекти справжній яблучний штрудель. Це достатньо простий, але по істині вишуканий і класичний десерт, який варто приготувати кожному та кожній.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео на YouTube-каналі Євгена Клопотенка ділиться способом приготування віденського штруделя.
Інгредієнти
Для тіста:
- борошно - 400 грамів
- вода - 220 мілілітрів
- олія - 40 мілілітрів
- сіль - одна чайна ложка
Для начинки:
- масло топлене - 100 грамів
- цукор - 50 грамів
- яблука - 1,5 кілограма
- сухарі - три столові ложки
- лимон - сік з однієї половинки
- кориця - одна чайна ложка
- горіхи волоські - 100 грамів
Беремося до приготування
Для початку очистьте яблука та наріжте невеликим кубиком. Викладіть їх на розігріту заздалегідь пательню. Додайте цукор, корицю, лимон і горіхи. Тушкуйте все разом до готовності яблук.
Тепер перейдімо до тіста. У велику миску висипте борошно. Додайте туди воду, олію та сіль. Замішайте тісто. Спочатку воно буде трохи липнути до рук і поверхні, але в результаті ви отримаєте м'яке гладеньке тісто.
Змажте його олією, накрийте харчовою плівкою та поставте "відпочивати" на півтори години.
Коли час спливе, присипте поверхню борошном і розкатайте тісто. У вас повинне бути тонке велике полотно. Змажте його розтопленим вершковим маслом. Викладіть начинку.
Тепер потрібно скрутити тісто ніби як млинець. Викладіть його на деко, змажте яєчним жовтком і поставте запікатися на 40 хвилин при 180 градусах.
Після приготування обов'язково дайте штруделю охолонути. А поки заварюйте чай чи каву, щоб насолодитися десертом. Як декор можна використати цукрову пудру.
Раніше ми розповідали, у чому секрет пухких і ніжних оладок від Клопотенка.
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