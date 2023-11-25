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Приготовьте настоящий венский штрудель. Евгений Клопотенко поделился рецептом (видео)

Украина, Суббота 25 ноября 2023 10:00
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Приготовьте настоящий венский штрудель. Евгений Клопотенко поделился рецептом (видео) Рецепт яблочного штруделя от Клопотенко (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк
Эксперт: Евгений Клопотенко

Известный шеф-повар Евгений Клопотенко показал, как испечь настоящий яблочный штрудель. Это достаточно простой, но по-настоящему изысканный и классический десерт, который стоит приготовить каждому и каждой.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео на YouTube-канале Евгения Клопотенко делится способом приготовления венского штруделя.

Ингредиенты

Для теста:

  • мука - 400 граммов
  • вода - 220 миллилитров
  • масло - 40 миллилитров
  • соль - одна чайная ложка

Для начинки:

  • масло топленое - 100 граммов
  • сахар - 50 граммов
  • яблоки - 1,5 килограмма
  • сухари - три столовых ложки
  • лимон - сок из одной половинки
  • корица - одна чайная ложка
  • орехи грецкие - 100 граммов

Беремся к приготовлению

Для начала очистите яблоки и нарежьте кубиком. Выложите их на разогретую заранее сковороду. Добавьте сахар, корицу, лимон и орехи. Тушите все вместе до готовности яблок.

Теперь перейдем к тесту. В большую миску высыпьте муку. Добавить туда воду, масло и соль. Замешайте тесто. Сначала оно будет немного липнуть к рукам и поверхности, но в результате вы получите мягкое гладкое тесто.

Смажьте его растительным маслом, накройте пищевой пленкой и поставьте "отдыхать" на полтора часа.

Когда время истечет, присыпьте поверхность мукой и раскатайте тесто. У вас должно быть тонкое большое полотно. Смажьте его растопленным сливочным маслом. Выложите начинку.

Теперь нужно скрутить тесто как блинчик. Выложите его на противень, смажьте яичным желтком и поставьте запекаться на 40 минут при 180 градусах.

После приготовления обязательно дайте штруделю остыть. А пока заваривайте чай или кофе, чтобы насладиться десертом. В качестве декора можно использовать сахарную пудру.

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