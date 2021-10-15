Как приготовить печенье из сериала "Игра в кальмара": раскрыт секретный рецепт дальгона

Печенье Дальгон готовится очень легко. Для него вам понадобится сахар, пищевая сода, бумага для выпечки, небольшие формочки для печенья и игла.

Печенье дальгон из сериала "Игра в кальмара"

Ингредиенты:

сахар – 2 чайные ложки

пищевая сода (или разрыхлитель) – 1/3 столовой ложки

Способ приготовления

В небольшой кастрюле или сковороде нужно кармелизировать сахар. Времени понадобится от 6 до 8 минут.

Потом нужно добавить пищевую соду или разрыхлитель. Массу нужно хорошо и быстро вымешать, чтобы она стала оранжевой пастой. По консистенции и цвету масса должна быть похожа на ириски.

Застелите противень бумагой для выпечки и вылейте туда смесь. Пока она не застыла, аккуратно вдавите формы для печенья. С помощью стакана можно придать каждому печенью круглую форму, как в фильме. Дайте смеси застыть до твердого состояния – на два часа.

После этого с помощью иглы или зубочистки удалите лишние части, не нарушая формы.

Наслаждайтесь печеньем!