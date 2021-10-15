Як приготувати печиво з серіалу "Гра в кальмара": розкрито секретний рецепт дальгона

Печиво Дальгон готується дуже легко. Для нього вам знадобиться цукор, харчова сода, папір для випічки, невеликі формочки для печива і голка.

Печиво дальгон з серіалу "Гра в кальмара"

Інгредієнт:

цукор - 2 чайні ложки

харчова сода (або розпушувач) - 1/3 столової ложки

Спосіб приготування

У невеликій каструлі або сковороді потрібно карамелізувати цукор. Часу знадобиться від 6 до 8 хвилин.

Потім потрібно додати харчову соду або розпушувач. Масу потрібно добре і швидко вимішати, щоб вона стала помаранчевою пастою. За консистенцією і кольором маса повинна бути схожа на іриски.

Застеліть деко папером для випічки та вилийте туди суміш. Поки вона не застигла, акуратно втисніть форми для печива. За допомогою склянки можна надати кожному печінкою круглу форму, як у фільмі. Дайте суміші застигнути до твердого стану – на дві години.

Після цього за допомогою голки або зубочистки видаліть зайві частини, не порушуючи форми.

Насолоджуйтесь печивом!