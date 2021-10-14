Клопотенко представил рецепт дерунов с фаршем: калорийно, но очень вкусно!

Евгений Клопотенко представил рецепт дерунов с мясным фаршем. Это калорийное блюдо, но очень вкусное. Попробуйте приготовить и вы!

Есть несколько секретов приготовления. Первое - для основы дерунов возьмите хороший картофель и натрите его на крупной терке. Второе - сделайте домашний фарш из свинины и говядины, он получится очень сочным, а это то, что нужно для этого блюда. Третье - покупайте сало на базаре, там вы сможете оценить его свежесть.

Ингредиенты

Для дерунов

6-8 картофелин

200 г сметаны (+ 1 ст. л. для теста)

2 репчатых лука

4-5 ст. л. муки

соль и перец по вкусу

5-6 ст. л. подсолнечного масла

Для фарша к дерунам

350 г фарша (свиного с говяжьим)

2 ст. л. томатной пасты

150 г сала

Пошаговый рецепт приготовления

Возьмите 5-6 картофелин, очистите и натрите на крупной терке, добавьте 1 ст. л. сметаны, один репчатый лук, натертый на мелкой терке, 2 яйца, соль и перец по вкусу и 4-5 ст. л. муки. Хорошо перемешивайте до однородного состояния. Разогрейте сковороду с 5-6 ст. л. подсолнечного масла, сформируйте деруны и обжарьте до золотистой корочки с двух сторон. Возьмите вторую сковороду, добавьте 150 г порезанного мелким кубиком сала. Вы можете порезать сало слайсами. Подтопите немного.

Потом добавьте мелко порезанный лук и немного поджарьте. Выложите к салу и луку 350 г фарша. Готовьте все вместе до полуготовности фарша. Потом добавьте 2 ст. л. томатной пасты, немного воды, а также соль и перец по вкусу. Тушите 5 минут, чтобы вода испарилась.

Теперь берите горшочек, который можно ставить в духовку, и выкладывайте слой дерунов, сверху фарш и 2 ложки сметаны. Запекайте деруны 15-20 минут при температуре 185 градусов. Подавайте со сметаной. Приятного аппетита!

Клопотенко дал рецепт дерунов с фаршем (фото: klopotenko.com)