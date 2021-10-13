ru ua
Ср, 13 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Клопотенко дал рецепт настоящей медовой пахлавы: пальчики оближешь!

Новина українською →
Среда 13 октября 2021 14:50
Клопотенко дал рецепт настоящей медовой пахлавы: пальчики оближешь! Фото: Евгений Клопотенко дал рецепт пахлавы (Instagram.Klopotenko)
Автор: Styler

Популярный и любимый всеми украинцами повар Евгений Клопотенко предлагает приготовить дома настоящую медовую пахлаву.

Рецепт лакомства появился в Telegram-канале кулинара.

"Сегодня научу вас готовить трушную медовую пахлаву. Из теста фило, меда и грецких орехов. По желанию можно взять фисташки и представлять, что вы в Турции на отдыхе. Осторожно лишь пальцы не покусайте, потому что будет очень вкусно", - описал рецепт Клопотенко.

Ингредиенты:

  • 450 граммов теста фило
  • 450 граммов грецких орехов
  • ½ ч. л. молотой корицы
  • ¼ ч. л. соли
  • 200 граммов сливочного масла

Для сиропа:

  • 200 граммов сахара
  • 200 мл воды
  • 200 граммов меда
  • 1 ст. л. сока лимона
  • 2 палочки корицы
  • 1/2 лимона (цедра)
  • 4 коробочки кардамона

Смотрите на видео, как правильно намазать тесто сиропом и добавить орехи. Приятного аппетита!

Как мы ранее писали, Клопотенко рассказал, что можно сделать из лимонов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евгений Клопотенко
LITE
Праздник 13 октября: что строго запрещено делать в день Григория
Праздник 13 октября: что строго запрещено делать в день Григория