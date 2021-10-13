Клопотенко дал рецепт настоящей медовой пахлавы: пальчики оближешь!
Фото: Евгений Клопотенко дал рецепт пахлавы (Instagram.Klopotenko)
Популярный и любимый всеми украинцами повар Евгений Клопотенко предлагает приготовить дома настоящую медовую пахлаву.
Рецепт лакомства появился в Telegram-канале кулинара.
"Сегодня научу вас готовить трушную медовую пахлаву. Из теста фило, меда и грецких орехов. По желанию можно взять фисташки и представлять, что вы в Турции на отдыхе. Осторожно лишь пальцы не покусайте, потому что будет очень вкусно", - описал рецепт Клопотенко.
Ингредиенты:
- 450 граммов теста фило
- 450 граммов грецких орехов
- ½ ч. л. молотой корицы
- ¼ ч. л. соли
- 200 граммов сливочного масла
Для сиропа:
- 200 граммов сахара
- 200 мл воды
- 200 граммов меда
- 1 ст. л. сока лимона
- 2 палочки корицы
- 1/2 лимона (цедра)
- 4 коробочки кардамона
Смотрите на видео, как правильно намазать тесто сиропом и добавить орехи. Приятного аппетита!
Как мы ранее писали, Клопотенко рассказал, что можно сделать из лимонов.