ru ua
Пт, 15 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Як приготувати печиво з серіалу "Гра в кальмара": розкрито секретний рецепт дальгона

Новость на русском →
П'ятниця 15 жовтня 2021 14:41
Як приготувати печиво з серіалу "Гра в кальмара": розкрито секретний рецепт дальгона Фото: як приготувати печиво з "Гри в кальмара" (Кадр з відео)
Автор: Анна Шиканова

В одній із серій гучного серіалу "Гра в кальмара" учасники повинні були зіграти в гру за допомогою спеціального печива. Воно називається дальгон - цукровий десерт, традиційна корейська закуска.

Як приготувати таке печиво в домашніх умовах, розповіли у виданні Theedge.

Печиво Дальгон готується дуже легко. Для нього вам знадобиться цукор, харчова сода, папір для випічки, невеликі формочки для печива і голка.

Як приготувати печиво з серіалу &quot;Гра в кальмара&quot;: розкрито секретний рецепт дальгона

Печиво дальгон з серіалу "Гра в кальмара"

Інгредієнт:

  • цукор - 2 чайні ложки
  • харчова сода (або розпушувач) - 1/3 столової ложки

Спосіб приготування

У невеликій каструлі або сковороді потрібно карамелізувати цукор. Часу знадобиться від 6 до 8 хвилин.

Потім потрібно додати харчову соду або розпушувач. Масу потрібно добре і швидко вимішати, щоб вона стала помаранчевою пастою. За консистенцією і кольором маса повинна бути схожа на іриски.

Застеліть деко папером для випічки та вилийте туди суміш. Поки вона не застигла, акуратно втисніть форми для печива. За допомогою склянки можна надати кожному печінкою круглу форму, як у фільмі. Дайте суміші застигнути до твердого стану – на дві години.

Після цього за допомогою голки або зубочистки видаліть зайві частини, не порушуючи форми.

Насолоджуйтесь печивом!

@feelinclueless

dalgona candy #squidgame

Squid Game - Green Light Red Light - Yovinca Prafika

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Клопотенко поділився рецептом дерунів з фаршем.

А також розповідали про те, що відомий кулінар дав рецепт справжньої пахлави.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт игра в кальмара
LITE
Свято 15 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела
Свято 15 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела