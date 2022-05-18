Как приготовить идеальный хек на сковороде. Важное правило обжарки

Ингредиенты:

Хек - 800-1000 г Яйцо - 2 шт. Мука Соль - по вкусу

Пошаговое приготовление рыбы

Очистите хек от внутренностей и черной пленки, удалите плавники, черную пленку. Нарежьте рыбу на порционные кусочки.

Важно дать кусочкам полностью разморозиться и прогреться до комнатной температуры, так кусочки будут быстрее приготавливаться внутри. Рыба не будет сырой внутри и пережаренной снаружи.

Посолите рыбу по вкусу. Взбейте яйца вилкой до однородности. Немного их подсолите.

Обваляйте кусочки хека в муке, потом обмокните в яйце. Обжарьте на растительном масле со всех сторон до румяности.

Выложите рыбу на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.