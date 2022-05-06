Шеф-повар назвал ошибки при готовке курицы, которые безнадежно испортят ее вкус
Вкусная курочка в духовке, на сковородке или в кастрюле с овощами может стать главным украшением вашего стола, а может оказаться разочарованием. Какие же типичные ошибки допускает каждый из нас?
Об этом рассказал шеф-повар ресторана Жорди Вила, пишет La Vanguardia.
Неправильная разморозка
До начала готовки курицу нужно разморозить полностью. Не до конца размороженное мясо готовить нельзя. Как не рекомендуется и готовить курицу, которая только из холодильника - оставьте ее ненадолго при комнатной температуре.
Кости нужно оставлять
Курицу, как и другие виды мяса, лучше всего готовить на кости. Дело в том, что кости лучше проводят тепло, что положительно влияет на прожарку мяса и делает его вкус более богатым. Только грудку готовят без кости, лучше всего - на гриле.
Время добавления специй
Одна из самых распространенных ошибок при приготовлении курицы - добавление специй в последний момент. Это нужно делать заранее, чтобы мясо как можно лучше пропиталось приправами.
Приготовление в духовке
При таком способе следует помнить, что грудка прожаривается раньше, чем бедра, на которые и следует ориентироваться. Для того чтобы птица прожаривалась более равномерно, лучше связать ее веревкой.
Как не пересушить
Чтобы курица в духовке не получилась слишком сухой, ее лучше готовить грудкой вниз: так к ней будут стекать соки, и она станет мягче. За десять минут до готовности переверните птицу, чтобы хорошо поджарилась кожа.
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