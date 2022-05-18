Як приготувати ідеальний хек на сковороді. Важливе правило обсмажування

Кулінар поділилася рецептом ідеального хека на сковорідці, який виходить з хрусткою скоринкою. А всередині риба - соковита і ніжна.
Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.
Очистіть хек від нутрощів і чорної плівки, видаліть плавники, почистіть луску. Наріжте рибу на порційні шматочки.
Важливо дати шматочках повністю розморозитися і прогрітися до кімнатної температури, так шматочки будуть швидше готуватися всередині. Риба не буде сирою всередині і пересмаженої зовні.
Посоліть рибу за смаком. Збийте яйця виделкою до однорідності. Трохи їх підсолити.
Обваляйте шматочки хека в борошні, потім обмокніть в яйці. Обсмажте на олії з усіх боків до рум'яності.
Викладіть рибу на паперовий рушник, щоб вбрався зайвий жир.
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