Як приготувати ідеальний хек на сковороді. Важливе правило обсмажування

Інгредієнти:

Хек - 800-1000 г Яйце - 2 шт. Борошно Сіль - за смаком

Покрокове приготування риби

Очистіть хек від нутрощів і чорної плівки, видаліть плавники, почистіть луску. Наріжте рибу на порційні шматочки.

Важливо дати шматочках повністю розморозитися і прогрітися до кімнатної температури, так шматочки будуть швидше готуватися всередині. Риба не буде сирою всередині і пересмаженої зовні.

Посоліть рибу за смаком. Збийте яйця виделкою до однорідності. Трохи їх підсолити.

Обваляйте шматочки хека в борошні, потім обмокніть в яйці. Обсмажте на олії з усіх боків до рум'яності.

Викладіть рибу на паперовий рушник, щоб вбрався зайвий жир.