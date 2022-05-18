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Як приготувати ідеальний хек на сковороді. Важливе правило обсмажування

Скрін: як приготувати ідеальний хек на сковорідці
Автор: Світлана Мащенко

Кулінар поділилася рецептом ідеального хека на сковорідці, який виходить з хрусткою скоринкою. А всередині риба - соковита і ніжна.

Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.

Інгредієнти:

  1. Хек - 800-1000 г
  2. Яйце - 2 шт.
  3. Борошно
  4. Сіль - за смаком

Покрокове приготування риби

Очистіть хек від нутрощів і чорної плівки, видаліть плавники, почистіть луску. Наріжте рибу на порційні шматочки.

Важливо дати шматочках повністю розморозитися і прогрітися до кімнатної температури, так шматочки будуть швидше готуватися всередині. Риба не буде сирою всередині і пересмаженої зовні.

Посоліть рибу за смаком. Збийте яйця виделкою до однорідності. Трохи їх підсолити.

Обваляйте шматочки хека в борошні, потім обмокніть в яйці. Обсмажте на олії з усіх боків до рум'яності.

Викладіть рибу на паперовий рушник, щоб вбрався зайвий жир.

Раніше кулінар розкрила секрет смачної картоплі в духовці, для якої знадобиться мінімум сил і інгредієнтів.

Також ми писали, що шеф-кухар назвав помилки при готуванні курки,

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