Кулинар раскрыла секрет вкуснейшей картошки в духовке: минимум сил и ингредиентов
Картофель в духовке - одно из любимейших блюд как взрослых, так и детей. Приготовьте такую вкуснятину и ваша семья обязательно попросит повторить.
Рецептом поделилась известный украинский кулинар Alina FooDee.
Алина предлагает запечь картофель под нежным соусом, и вкус вас точно удивит.
Ингредиенты:
- Картофель - 6-7 шт. (750 г)
- Молоко - 500 мл
- Лук - 1 шт. (около 170 г)
- Чеснок - 2 зубчика
- Сахар - 1/3 ч. л.
- Мука - 1 ст. л.
- Соль, черный молотый перец - по вкусу
- Сливочное масло - 30-40 г
Пошаговое приготовление
Нарежьте лук, обжарьте его на смеси растительного масла и сливочного масла до румяности. Добавьте сахар и измельченный чеснок.
Добавьте муку и обжарьте еще 1-2 минуты.
Добавьте молоко, варите соус до загустения, периодически помешивая. Посолите и поперчите по вкусу.
Нарежьте картофель тонкими слайсами. Посолите и поперчите по вкусу.
Смажьте форму растительным маслом. Выложите картофель, залейте соусом.
Выпекайте 35-45 минут при температуре 200 градусов до полной готовности картофеля.
Ранее кулинар поделилась рецептом самого простого и невероятно вкусного рулета из лаваша с фаршем.
Также мы писали про правильные пропорции хлеба и лука для сочных котлет.