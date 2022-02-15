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Из чего приготовить густой плавленый сыр: понадобятся простые ингредиенты

Автор: Татьяна Самарук

Качественный плавленый сыр сейчас трудно найти на полках магазинов. Приготовить нежный и мягкий плавленый сыр очень легко. Для приготовления лучше использовать домашний творог и молоко, с ним творог получится в разы вкуснее.

Рецептом плавленого сыра поделился популярный шеф-повар Василий Мишлен (vasilymishlen) в Instagram.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • творог высокой жирности - 600 г;
  • молоко высокой жирности - 150 мл;
  • яйца - 1 шт;
  • сода - 0,5 ч. л;
  • соль - 1 ч. л;
  • масло сливочное - 30 г.

Способ приготовления:

Сначала в миске смешайте творог, молоко, яйца, соду и соль.

Далее взбейте блендером и поставьте на водяную баню.

Через 2 минут добавьте сливочное масло. Массу постоянно помешивайте венчиком до полного растапливания сыра – примерно 10 минут.

После этого полученную массу перелейте в банку или контейнер и поставьте в холодильник на 24 часа.

Отметим, чем дольше будет стоять сыр в холодильнике, тем гуще будет.

Ранее мы сообщали, как приготовить домашний сыр Филадельфия.

Также мы писали, как проверить качество твердого сыра в микроволновке.

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