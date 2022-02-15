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З чого приготувати густий плавлений сир: знадобляться прості інгредієнти

Автор: Тетяна Самарук

Якісний плавлений сир зараз важко знайти на полицях магазинів. Приготувати ніжний та м`який плавлений сир дуже легко. Для приготування краще використовувати домашній сир та молоко, з ним сир вийде в рази смачнішим.

Рецептом плавленого сиру поділився популярний шеф-кухар Василь Мішлен (vasilymishlen) в Instagram.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

  • кисломолочний сир високої жирності - 600 г;
  • молоко високої жирності - 150 мл;
  • яйця - 1 шт;
  • сода - 0,5 ч. л;
  • сіль - 1 ч. л;
  • масло вершкове - 30 г.

Спосіб приготування:

Спочатку у мисці змішайте сир, молоко, яйця, соду та сіль.

Далі збийте блендером та поставте на водяну баню.

Через 2 хвилин додайте вершкове масло. Масу постійно помішуйте вінчиком до повного розтоплення сиру – приблизно 10 хвилин.

Після цього отриману масу перелийте в банку чи контейнер та поставте у холодильник на 24 години.

Зазначимо, чим довше стоятиме сир у холодильнику, тим густішим буде.

Раніше ми повідомляли, як приготувати домашній сир Філадельфія.

Також ми писали, як перевірити якість твердого сиру у мікрохвильовці.

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