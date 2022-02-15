З чого приготувати густий плавлений сир: знадобляться прості інгредієнти

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

кисломолочний сир високої жирності - 600 г;

молоко високої жирності - 150 мл;

яйця - 1 шт;

сода - 0,5 ч. л;

сіль - 1 ч. л;

масло вершкове - 30 г.

Спосіб приготування:

Спочатку у мисці змішайте сир, молоко, яйця, соду та сіль.

Далі збийте блендером та поставте на водяну баню.

Через 2 хвилин додайте вершкове масло. Масу постійно помішуйте вінчиком до повного розтоплення сиру – приблизно 10 хвилин.

Після цього отриману масу перелийте в банку чи контейнер та поставте у холодильник на 24 години.

Зазначимо, чим довше стоятиме сир у холодильнику, тим густішим буде.