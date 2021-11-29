Пригорело блюдо? Шеф-повара рассказали, как можно спасти ваш ужин

Блюдо может пригореть даже у опытных кулинаров и такая ситуация – не редкость. Достаточно отвлечься буквально на пару минут и ужин с горелым привкусом будет обеспечен.

Однако не стоит расстраиваться, так как вашу трапезу можно легко спасти. Что советуют в таких случаях шеф-повара – читайте в материале ниже.

Действовать нужно быстро и выполнять рекомендации экспертов очень четко. Важно – выбрать правильный способ, так как для каждого продукта есть свои нюансы.

Что вам нужно иметь в арсенале:

Уксус (обычный, столовый)

Цитрусовые дольки или кожура

Горький шоколад

Корочка свежего хлеба

Сахар

Сахарная пудра с корицей

Шоколадная глазурь

Сливки

Сметана

Масло

Специи

Как спасать ваши блюда

Чаще всего пригорает молоко. Его можно быстро процедить несколько раз через марлю и брать каждый раз новую ткань или споласкивать тщательно под холодной водой.

Можно сразу перелить молоко в другую кастрюлю и поставить в таз с холодной водой. Молоко нужно слегка подсолить и накрыть салфеткой, смоченной в уксусе.

Если молоко было жирным, то попробуйте его сначала разбавить водой. Потом пробуйте – иногда этого бывает достаточно, чтобы убрать неприятный вкус.

Если каша прилипла ко дну кастрюли, то поставьте кастрюлю в холодную воду. Потом начинайте перекладывать кашу, которая не пригорела в другую емкость. Добавьте немного теплого молока, посолите и поставьте на маленький огонь немного провариться.

Можно кинуть в кашу корочку свежего хлеба и оставить на 30 минут с закрытой крышкой – это уберет запах.

Макароны нужно быстро переложить в другую кастрюлю, залить водой и довести до готовности.

Если пострадало мясо, то сразу переложите его в чистую посуду и продолжите готовку на медленном огне.

Если образовалась корочка, то ее нужно срезать. Сковорода должна быть чистая, иначе мясо сразу же впитает в себя горелый вкус.

Мясо можно спасти с помощью соуса. Срежьте подгоревшую корочку, положите мясо на сковороду или в сотейник, добавьте воду или бульон, специи и проварите на большом огне 3 минуты. В конце добавьте кусочек сливочного масла. Тщательно перемешайте и подавайте вместе с соусом.

Спасти торты и пироги тоже не сложно. Снимите обгоревшую корочку и украсьте блюдо кремом, посыпками, сахарной пудрой с корицей или шоколадной глазурью.

Важно! Все нужно делать быстро, чтобы продукты не успели впитать в себя неприятный вкус и запах. Не перестарайтесь со специями, солью или соусами.