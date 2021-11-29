Пригоріла страва? Шеф-кухарі розповіли, як можна врятувати вашу вечерю

Блюдо може пригоріти навіть у досвідчених кулінарів і така ситуація - не рідкість. Досить відволіктися буквально на пару хвилин і вечеря з горілим присмаком буде забезпечена.

Однак не варто засмучуватися, оскільки вашу трапезу можна легко врятувати. Що радять в таких випадках шеф-кухарі – читайте в матеріалі нижче.

Діяти потрібно швидко і виконувати рекомендації експертів дуже чітко. Важливо - вибрати правильний спосіб, оскільки для кожного продукту є свої нюанси.

Що вам потрібно мати в арсеналі:

Оцет (звичайний, столовий)

Цитрусові дольки або шкірка

Гіркий шоколад

Скоринка свіжого хліба

Цукор

Цукрова пудра з корицею

Шоколадна глазур

Вершки

Сметана

Масло

Спеція

Як рятувати ваші страви

Найчастіше пригорає молоко. Його можна швидко процідити кілька разів через марлю і брати кожен раз нову тканину або споліскувати ретельно під холодною водою.

Можна відразу перелити молоко в іншу каструлю і поставити в таз з холодною водою. Молоко потрібно злегка підсолити та накрити серветкою, змоченою в оцті.

Якщо молоко було жирним, то спробуйте його спочатку розбавити водою. Потім пробуйте - іноді цього буває достатньо, щоб прибрати неприємний смак.

Якщо каша прилипла до дна каструлі, то поставте каструлю в холодну воду. Потім починайте перекладати кашу, яка не пригоріла в іншу ємність. Додайте трохи теплого молока, посоліть і поставте на маленький вогонь трохи проваритися.

Можна кинути в кашу скоринку свіжого хліба і залишити на 30 хвилин із закритою кришкою – це прибере запах.

Макарони потрібно швидко перекласти в іншу каструлю, залити водою і довести до готовності.

Якщо постраждало яловичина, то відразу перекладіть його в чистий посуд і продовжите підготовку на повільному вогні.

Якщо утворилася скоринка, то її потрібно зрізати. Сковорода повинна бути чиста, інакше м'ясо відразу ж вбере в себе горілий смак.

М'ясо можна врятувати за допомогою соусу. Зріжте підгорілу скоринку, покладіть м'ясо на сковороду або в сотейник, додайте воду або бульйон, спеції та проваріть на великому вогні 3 хвилини. В кінці додайте шматочок вершкового масла. Ретельно перемішайте і подавайте разом з соусом.

Врятувавши торти та пироги теж не складно. Зніміть обгорілу скоринку і прикрасьте блюдо кремом, посипками, цукровою пудрою з корицею або шоколадною глазур'ю.

Важливо! Все потрібно робити швидко, щоб продукти не встигли увібрати в себе неприємний смак і запах. Не перестарайтеся зі спеціями, сіллю або соусами.