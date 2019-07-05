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Приедут Маск и Шварценеггер: кандидат в нардепы оскандалился заявлением

STYLERКурьезы    05.07.2019 - 20:11
Приедут Маск и Шварценеггер: кандидат в нардепы оскандалился заявлением
Кандидат в депутаты обещал привезти Шварценеггера и Маска (коллаж: РБК-Украина)

Кандидат в народные депутаты не сдержал свои предвыборные обещания

Один из кандидатов в народные депутаты во время избирательной кампании на выборы в Верховную Раду пообещал привезти в Измаил Одесской области Арнольда Шварценеггера и Илона Маска на торжественное мероприятие открытия солнечной электростанции в регионе. Об этом пишет "Думская".

Так, кандидат по 143 округу от партии "Слуга Народа" Виктор Куртев еще в конце прошлого года анонсировал строительство объекта, открытие которого должно было состояться до 27 апреля 2019 года.

Куртев, который является генеральным директором "ТОВ НТК Метрополия" сделал такое громкое заявление во время корпоратива компании. Кандидат в нардепы заявил что в украинской Бессарабии появится "Новая Калифорния".

Приедут Маск и Шварценеггер: кандидат в нардепы оскандалился заявлением

Кандидат в депутаты обещал привезти Шварценеггера и Маска (фото: facebook.com)

"Сегодня включим обратный отсчет до 27 апреля 2019 года, когда в Измаиле произойдет еще одно крупное мероприятие, только уже открытое - на 30-50 тысяч человек, - заявил со сцены Виктор Куртев. - Я не могу гарантировать, что это будет, но мы хотим туда пригласить Шварценнегера и Илона Маска", - подытожил нардеп.

Но, как и стоило ожидать, к указанному сроку электростанция не была запущена. И именитым гостям не посчастливилось поприсутствовать на мероприятии торжественного открытия.

Отметим, что пользователи сети в комментариях не постеснялись в выражениях и предложили Куртеву дать Арнольду Шварценеггеру пост главы Одесской ОДА.

"Думаю, стоит Шварценеггеру сразу украинское гражданство и пост главы Одесской обладминистрации предложить", - написал один из комментаторов.

Приедут Маск и Шварценеггер: кандидат в нардепы оскандалился заявлением

"Обещать, это конечно основное качество кандидатов, но этот явно перегнул", - подметил другой пользователь.

Приедут Маск и Шварценеггер: кандидат в нардепы оскандалился заявлением

К слову, скандальное видео с предвыборными обещаниями кандидата в народные депутаты было сразу же заблокировано после его появления. 

Ранее сообщалось, что представителей "Оппоблока" обсыпали мукой у здания суда в Краматорске, где проходило судебное заседание по поводу скандальных билбордов кандидата в нардепы Юрия Солода, в которых он призывал "восстановить отношения с Россией".

Напомним, недавно стало известно, что на выборы в Верховную Раду собрался еще один представитель шоу-бизнеса - Иво Бобул. Политические амбиции 66-летнего певца тут же взорвали сеть шутками и фотожабами.

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