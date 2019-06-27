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Партия "Волос": Иво Бобул собрался в Раду и "взорвал" сеть фотожабами

STYLERПерсоны    27.06.2019 - 20:52
Партия "Волос": Иво Бобул собрался в Раду и "взорвал" сеть фотожабами
Выборы в Раду - Иво Бобул собрался в депутаты (коллаж: РБК-Украина)

Списки кандидатов в нардепы пополнились еще одним представителем шоу-бизнеса

О своих намерениях баллотироваться в народные депутаты на выборах в Верховную Раду Украины 2019 заявил еще один артист. Так, в списке партии "Патриот", которую возглавляет политический и общественный деятель Николай Голомша, появился легендарный 66-летний украинский исполнитель Иво Бобул.

Согласно информации на сайте Центральной избирательной комиссии украинский исполнитель значится под номером пять в списке партии.

Партия &quot;Волос&quot;: Иво Бобул собрался в Раду и &quot;взорвал&quot; сеть фотожабами

Выборы в Раду - Иво Бобул собрался в депутаты (скрин: cvk.gov.ua)

Отметим, что сеть уже успела наполниться шутками и фотожабами о политических амбиция Бобула.

"Хоть бы партию на "Волос" переименовал",  - отметил один из пользователей.

"Итить", - очевидно этому юзеру просто не хватило слов.

 Партия &quot;Волос&quot;: Иво Бобул собрался в Раду и &quot;взорвал&quot; сеть фотожабами

Выборы в Раду - Иво Бобул собрался в депутаты (скрин: facebook.com)

"ВР будет гастролировать по городам и весям", - заметил один из пользователей.

"Я поняла кого в раде не хватает, Джигурды!" - подшутила очередная комментатор.

Партия &quot;Волос&quot;: Иво Бобул собрался в Раду и &quot;взорвал&quot; сеть фотожабами

Выборы в Раду - Иво Бобул собрался в депутаты (скрин: facebook.com)

Также сеть наполнилась забавными фотожабами на тему депутатства Иво Бобула.

 

Выборы в Раду - Иво Бобул собрался в депутаты (фото: facebook.com)

К слову, недавно депутат Киевского городского совета Людмила Костенко, которая собирается баллотироваться на внеочередных парламентских выборах в Украине, организовала для жителей Оболони праздник, на котором появилась в дорогой футболке от Louis Vuitton.

Также сообщалось, что известный ведущий и пародист Александр Скичко заявил о своих политических амбициях. Он присоединился к команде президента Зеленского "Слуга народа".

Ранее мы писали, что Сергей Притула идет в политику и будет участвовать в парламентских выборах в списках партии "Голос", которая была создана украинским музыкантом Святославом Вакарчуком.

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