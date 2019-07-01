Кандидатов в нардепы обсыпали мукой в Краматорске: все детали и фото

Кандидатов в депутаты от Оппоблока обсыпали мукой в Краматорске (коллаж: РБК-Украина)

Более всего "от муки" пострадала кандидат в народные депутаты Анастасия Петренко

В преддверии внеочередных парламентских выборов 2019 обостряются противостояния между претендентами на кресла депутатов в Верховной Раде. Так, недавно представителей "Оппоблока" обсыпали мукой у здания суда. Об этом сообщаила скандальная нардеп Наталия Королевская на своей Facebbok-странице.

Это произошло в Краматорске около здания окружного админсуда, где слушается дело о нашумевших билбордах кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Солода, в которых он призывал "восстановить отношения с Россией".

Кандидатов в депутаты от Оппоблока обсыпали мукой в Краматорске (фото: facebook.com)

Более всего досталось кандидату в нардепы Анастасии Петренко, которая баллотируется по округу в Авдеевке.

Кандидатов в депутаты от Оппоблока обсыпали мукой в Краматорске (фото: facebook.com)

Напомним, вчера в Краматорске рассматривалось дело о билбордах Солода, со слоганом "Восстановим отношения с Россией - вернем мир на Донбасс".

Кандидатов в депутаты от Оппоблока обсыпали мукой в Краматорске (фото: facebook.com)

Ранее Донецкий окружной административный суд уже признал такую агитацию законной. После чего была подана апелляция, рассматриваемая в Краматорске. Суд во второй раз признал правомерность предвыборного слогана Солода.

Кандидатов в депутаты от Оппоблока обсыпали мукой в Краматорске (фото: facebook.com)

К слову, недавно стало известно, что на выборы в Верховную Раду собрался еще один представитель шоу-бизнеса - Иво Бобул. Политические амбиции 66-летнего певца тут же взорвали сеть шутками и фотожабами.

К слову, недавно депутат Киевского городского совета Людмила Костенко, которая собирается баллотироваться на внеочередных парламентских выборах в Украине, организовала для жителей Оболони праздник, на котором появилась в дорогой футболке от Louis Vuitton.

Также сообщалось, что известный ведущий и пародист Александр Скичко заявил о своих политических амбициях. Он присоединился к команде президента Зеленского "Слуга народа".