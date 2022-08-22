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Придется просто выбросить: какие вещи категорически нельзя стирать с кондиционером

Фото: Какие вещи нельзя стирать с кондиционером (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Кондиционер смягчает ваши вещи, делает их ароматными, а ткань - нежной. Но из-за риска увлечься мы начинаем добавлять его всюду, не сортируя ткань. Так делать нельзя, говорят эксперты.

Об этом пишет Goodhousekeeping.

Махровые полотенца лучше не стирать с кондиционером

Такая ткань очень хрупкая, и лучше всего ее стирать вручную. Но и в стиральных машинах есть специальные деликатные режимы. Кондиционер ткань навсегда не испортит, а вот повторная стирка ей ни к чему. Ведь использование ополаскивателя оставит на ткани разводы.

Ранее мы писали, как правильно стирать постельное белье, чтобы всегда хорошо высыпаться.

Также сообщалось, как отстирать старые застиранные полотенца

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