Придется просто выбросить: какие вещи категорически нельзя стирать с кондиционером

Кондиционер смягчает ваши вещи, делает их ароматными, а ткань - нежной. Но из-за риска увлечься мы начинаем добавлять его всюду, не сортируя ткань. Так делать нельзя, говорят эксперты.
Об этом пишет Goodhousekeeping.
Махровые полотенца лучше не стирать с кондиционером
Такая ткань очень хрупкая, и лучше всего ее стирать вручную. Но и в стиральных машинах есть специальные деликатные режимы. Кондиционер ткань навсегда не испортит, а вот повторная стирка ей ни к чему. Ведь использование ополаскивателя оставит на ткани разводы.
Ранее мы писали, как правильно стирать постельное белье, чтобы всегда хорошо высыпаться.
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