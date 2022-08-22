Придется просто выбросить: какие вещи категорически нельзя стирать с кондиционером

Махровые полотенца лучше не стирать с кондиционером

Такая ткань очень хрупкая, и лучше всего ее стирать вручную. Но и в стиральных машинах есть специальные деликатные режимы. Кондиционер ткань навсегда не испортит, а вот повторная стирка ей ни к чему. Ведь использование ополаскивателя оставит на ткани разводы.