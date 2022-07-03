Гениальный способ отбелить застиранные полотенца: сойдут вековечные пятна
Убрать пятна, серость, плохой запах и жесткость со старых полотенец проще, чем может показаться. Для этого не понадобятся сверхдорогие средства, достаточно вспомнить проверенный и до гениального простой способ, которым пользовались еще наши бабушки.
Как превратить старые полотенца в новые - читайте ниже в нашем материале Styler.
Нам понадобится:
- Глубокая миска
- Горячая вода
- Хозяйственное мыло
- Марганцовка
Пошаговое отбеливание полотенец
Налейте в миску горячей воды и намочите полотенца. Они должны впитать воду и стать теплыми.
Возьмите обычное 72%-е хозяйственное мыло. Натрите обильно каждое из полотенец с двух сторон.
Сложите в миску без воды промыленные полотенца - одно на другое. Оставьте на ночь полотенца. Можно накрыть пакетом, чтобы не испарялась вода.
На следующий день налейте в миску 2 литра крутого кипятка. Добавьте 1 чайную ложку марганцовки (должен получиться ярко-фиолетовый цвет).
По очереди опустите в миску полотенца, покрутите, прополощите их с помощью ложки, лопатки в растворе.
Скриншот: Таким должен быть цвет раствора
Долго держать не нужно. Полотенца станут светло-желтого цвета - не пугайтесь, они не покрасились. Если отжать полотенца, они станут белоснежными, а цветные - вернут свою яркость.
Дальше можно или хорошо прополоскать, или вручную или в стиральной машинке.
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