Доведеться просто викинути: які речі категорично не можна прати з кондиціонером

Кондиціонер пом'якшує ваші речі, робить їх запашними, а тканину - ніжною. Але через ризик захопитися ми починаємо додавати його усюди, не сортуючи тканину. Так робити не можна, кажуть експерти.
Про це пише Goodhousekeeping.
Махрові рушники краще не прати з кондиціонером
Така тканина дуже тендітна, і найкраще її прати вручну. Але і в пральних машинах є спеціальні делікатні режими. Кондиціонер тканину назавжди не зіпсує, а от повторне прання їй ні до чого. Адже використання ополіскувача залишить на тканині розводи.
Раніше ми писали, як правильно прати постільну білизну, щоб завжди добре висипатися.
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