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Доведеться просто викинути: які речі категорично не можна прати з кондиціонером

Фото: Які речі не можна прати з кондиціонером (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Кондиціонер пом'якшує ваші речі, робить їх запашними, а тканину - ніжною. Але через ризик захопитися ми починаємо додавати його усюди, не сортуючи тканину. Так робити не можна, кажуть експерти.

Про це пише Goodhousekeeping.

М

Махрові рушники краще не прати з кондиціонером

Така тканина дуже тендітна, і найкраще її прати вручну. Але і в пральних машинах є спеціальні делікатні режими. Кондиціонер тканину назавжди не зіпсує, а от повторне прання їй ні до чого. Адже використання ополіскувача залишить на тканині розводи.

Раніше ми писали, як правильно прати постільну білизну, щоб завжди добре висипатися.

Також повідомлялося, як відіпрати старі запрані рушники

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