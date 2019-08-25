Придет баснословная прибыль: кому повезет на "закате" лета

Гороскоп на неделю – астролог назвал самые удачливые знаки Зодиака (коллаж РБК-Украина)

Финансовый гороскоп предвещает особенную удачу четырем знакам Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября не для всех знаков Зодиака будет успешным. Многим придется понести убытки, а некоторые наоборот привлекут к себе небывалую прибыль. Астролог Павел Глоба назвал самые удачливые знаки, которых не обойдет стороной везение в материальном аспекте.

Овен

Если на прошлой неделе блеснули профессионализмом и привлекли внимание вышестоящих, то, вероятно, вызвали недовольство коллег, и сейчас оно проявится. Не вступайте в конфликт - все скоро пройдет. Вместо этого направьте все свои усилия на реализацию проекта и тогда материальный успех – гарантирован. Для получения любой финансовой выгоды, в том числе при заключении контракта или вступлении в наследство стоит подключить интеллект.

Лев

Львы ожидают крупных изменений в финансовом поле. Вполне возможно, что именно в этот период вы найдете самые выгодные предложения, которые навсегда изменят вашу жизнь и ваш род деятельности. При этом профессиональная переориентация пойдет вам на пользу во всех планах. До конца августа материальное положение заметно улучшится. Но лишь в том случае, если Львы приложат усилия.

Гороскоп на неделю – астролог назвал самые удачливые знаки Зодиака (коллаж РБК-Украина)

Водолей

Водолеям гороскоп предсказывает легкость в получении финансов. Положение звезд сопутствует тому, чтобы представители этого знака без особых усилий смогли добиться повышения зарплаты, увеличить прибыль своей компании или выгодно подписать договор. Все это возможно благодаря Вашему интуитивному решению, а не рациональному. Прислушивайтесь к тому, что говорит Ваш внутренний голос.

Рыбы

Сами звезды стали так, чтобы обеспечить вам все условия для продумывания новых планов. Позвольте своим фантазии и практичности действовать вместе. Только никому свои идеи не открывайте - ваш успех требует тишины и тайны. Если предложат новую работу с более высокой оплатой – соглашайтесь. Если предложат выгодный контракт – не медлите! Главное – изучить детали, тогда материальный успех гарантирован.

Мы писали о том, что астролог назвал тех представительниц знаков Зодиака, которые выйдут замуж уже до конца 2019 года.