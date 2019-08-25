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Прийде нечуваний прибуток: кому повезе на "заході" літа

STYLERЖиття    25.08.2019 - 22:42
Прийде нечуваний прибуток: кому повезе на "заході" літа
Гороскоп на тиждень – астролог назвав найщасливіші знаки Зодіаку (колаж РБК-Україна)

Фінансовий гороскоп віщує особливу удачу чотирьом знакам Зодіаку

Фінансовий гороскоп на тиждень з 26 серпня по 1 вересня не для всіх знаків Зодіаку буде успішним. Багатьом доведеться понести збитки, а деякі навпаки привернуть до себе небувалий прибуток. Астролог Павло Глоба назвав найщасливіші знаки, яких не обійде стороною везіння в матеріальному аспекті.

  • Овен

Якщо минулого тижня блиснули професіоналізмом і привернули увагу вищестоящих, то, ймовірно, викликали невдоволення колег, і зараз воно проявиться. Не вступайте в конфлікт - все скоро пройде. Замість цього направте всі свої зусилля на реалізацію проекту і тоді матеріальний успіх – гарантований. Для отримання будь-якої фінансової вигоди, у тому числі при укладенні контракту або вступ у спадщину варто підключити інтелект.

  • Лев

Леви очікують великих змін у фінансовому полі. Цілком можливо, що саме в цей період ви знайдете найвигідніші пропозиції, які назавжди змінять ваше життя і ваш рід діяльності. При цьому професійна переорієнтація піде вам на користь у всіх планах. До кінця серпня матеріальне становище помітно покращиться. Але лише в тому випадку, якщо "Леви" докладуть зусилля.

Прийде нечуваний прибуток: кому повезе на &quot;заході&quot; літа

Гороскоп на тиждень – астролог назвав найщасливіші знаки Зодіаку (колаж РБК-Україна)

  • Водолій

Водоліям гороскоп передбачає легкість в отриманні фінансів. Положення зірок сприяє тому, щоб представники цього знака без особливих зусиль змогли домогтися підвищення зарплати, збільшити прибуток компанії або вигідно підписати договір. Все це можливо завдяки Вашій інтуїтивному рішенню, а не раціональному. Прислухайтеся до того, що говорить Ваш внутрішній голос.

  • Риби

Самі зірки стали так, щоб забезпечити вам всі умови для продумування нових планів. Дозвольте своїм фантазії і практичності діяти разом. Тільки нікому свої ідеї не відкривайте - ваш успіх вимагає тиші і таємниці. Якщо запропонують нову роботу з більш високою оплатою – погоджуйтеся. Якщо запропонують вигідний контракт – не зволікайте! Головне – вивчити деталі, тоді матеріальний успіх гарантовано.

Ми писали про те, що астролог назвав тих представниць знаків Зодіаку, які вийдуть заміж вже до кінця 2019 року.

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Новини України гороскопПавел Глобаастролог
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