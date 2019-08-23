Ну что ты прическу не сделала? Кернес снова отличился хамским поведением (видео)

Фото: Геннадий Кернес (РБК-Украина)

Кернес уже не первый раз ведет себя неподобающим образом

Мэр Харькова Геннадий Кернес снова отличился своими резкими высказываниями. На этот раз градоначальник позволил себе странные реплики в адрес депутата от партии "Слуга народа" Марии Мезенцевой. Инцидент произошел еще 21 августа, но известно о нем стало только сегодня. На случай обратил внимание паблик "Повага. Кампания проти сексизму в українських ЗМІ та політиці".

Кернес отличился на заседании горсовета. В конце сессии мэр Харькова решил предоставить слово Мезенцевой, которая была депутатом Харьковского горсовета и занималась вопросами гендерного равенства.

"Мы предоставляем слово Марии Мезенцевой... Но она хоче "подякувати", да и все. Ну что ты прическу не сделала, ничего не сделала...", - сказал Кернес.

Мезенцева отвтила Кернесу, что у нее натуральная прическа и с ней всегда все в порядке, на что мэр Харькова ответил, что он видел ролики с ее участием и дело обстоит иначе.

Цитату Кернеса можно услышать с 1:53 минуты видео.

Видео: Кернес и Мезенцева в горсовете (YouTube)

Как мы ранее сообщали, харьковчанка Рузанна Щербина, которая принимала участие в кулинарном телешоу "Король десертов" в прошлом году, похвасталась в сети фото татуировки с изображением мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Кстати, мэр города Харькова Геннадий Кернес отличился во время двадцать шестой сессии городского совета. Он нецензурно высказался по поводу неправомерных закупок фруктов для животных Харьковского зоопарка.