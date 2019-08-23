Ну що ти зачіску не зробила? Кернес знову відзначився хамською поведінкою (відео)

Фото: Геннадій Кернес (РБК-Україна)

Кернес вже не перший раз веде себе неналежним чином

Мер Харкова Геннадій Кернес знову відзначився своїми різкими висловлюваннями. На цей раз мер дозволив собі дивні репліки на адресу депутата від партії "Слуга народу" Марії Мезенцевої. Інцидент стався ще 21 серпня, але відомо про нього стало тільки сьогодні. На випадок звернув увагу паблік "Повага. Кампанія проти сексизму в українських ЗМІ та політиці".

Кернес відзначився на засіданні міськради. В кінці сесії мер Харкова вирішив надати слово Мезенцевій, яка була депутатом Харківської міськради і займалася питаннями гендерної рівності.

"Ми надаємо слово Марії Мезенцевій... Але вона хоче "подякувати", та і все. Ну що ти зачіску не зробила, нічого не зробила...", - сказав Кернес.

Мезенцева відповіла Кернесу, що у неї натуральна зачіска і з нею завжди все в порядку, на що мер Харкова відповів, що він бачив ролики з її участю, і там вона з зачіскою.

Цитату Кернеса можна почути з 1:53 хвилини відео.

Відео: Кернес і Мезенцева у міськраді (YouTube)

Як ми раніше повідомляли, харків'янка Рузанна Щербина, яка брала участь у кулінарному телешоу "Король десертів" в минулому році, похвалилася в мережі фото татуюванням із зображенням мера Харкова Геннадія Кернеса.

До речі, мер міста Харкова Геннадій Кернес відзначився під час двадцять шостої сесії міської ради. Він нецензурно висловився з приводу неправомірних закупівель фруктів для тварин Харківського зоопарку.