Говорил про ананасы и ругался матом: Кернес снова отличился

Геннадий Кернес (УНИАН)

Мэру Харькова не понравилось, сколько тратят денег на фрукты для животных

Мэр города Харькова Геннадий Кернес отличился во время двадцать шестой сессии городского совета. Он нецензурно высказался по поводу неправомерных закупок фруктов для животных Харьковского зоопарка. Соответствующее видео разметили на YouTube-канале "Новости Харькова".

На сессии выступил депутат Харьковского городского совета Игорь Черняк и попросил мэра обратить внимание на ситуацию с закупками фруктов для животных Харьковского зоопарка. Он озвучил цены, по которым коммунальное предприятие приобретает продукты. В частности, ананасы для животных зоопарк покупает по 350 гривен, мандарины по 95 гривен, яблоки по 35 гривен, лимоны по 110 гривен. Черняк отметил, что закупается 460 килограмм ананасов.

Геннадия Кернеса информация о ценах на фрукты разозлила, и он призвал создать контрольную комиссию по закупке фруктов для животных зоопарка.

"А кому ананас в зоопарке нужен? Кто ответит? Я хочу сделать для наших детей, чтобы они могли посетить место, где бы встречались с природой. Мы объявляли, что вход в зоопарк будет бесплатным – платным будет только вход в океанариум. Если будут такие факты, что кому-то хочется съесть ананас за счет обезьяны - я куплю вам ананасы. Только они будут из кирпичей, и будете вы их кушать. Я понимаю, свежее мясо. Только убитый барашек стоит каких-то денег – льву. Но ананас, бл***! Кто может оценить его качество", - прокомментировал Кернес.

Кернес выругался в микрофон (YouTube/Новости Харькова)

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