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Президент Света: Тихановская пошла на неожиданный шаг

Четверг 17 сентября 2020 18:17
Президент Света: Тихановская пошла на неожиданный шаг
Светлана Тихановская появилась в Instagram (фото: t.me/pulpervoi)
Автор: Дмитрий Войналович

Светлана Тихановская наконец-то завела свой официальный аккаунт в Instagram

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская завела аккаунт в Instagram. Там ее можно найти по никнейму prezident.sveta (Президент Света). А в описании профиля Тихановская написала, что она - "президент, избранный беларусским народом".

Отметим, что Светлана ведет свой аккаунт, на котором есть пока что всего несколько записей, на русском языке. Также она обещает, что ее Instagram будет "более неформальным", чем ТГ-канал "Пул первой".

"Дорогие беларусы! Все мы с вами в этом году сделали осознанный выбор - идти навстречу новой, свободной Беларуси. Я понимаю, что для победы нужно использовать все возможные каналы, и поэтому появился этот аккаунт - моя единственная актуальная персональная страница. Она будет более неформальной, чем мой официальный ТГ-канал "Пул первой" - ведь здесь я смогу видеть ваши комментарии, реакции и отметки. И в первую очередь я должна сказать, что вы - герои! Без вас мы и я лично не смогли бы пройти такой большой путь. Спасибо вам!" - написала оппозиционерка в своем первом посте.

Президент Света: Тихановская пошла на неожиданный шаг

Первый пост в Instagram Светлана Тихановская проиллюстрировала своим фото (instagram.com/prezident.sveta)

За несколько часов Тихановская опубликовала несколько постов. Среди них: портрет Светланы, присланный одной из поклонниц, совместное фото с Марией Колесниковой, а также картина и доверительная грамота на ее имя от членов объединения "Беларусы в Швеции".

Президент Света: Тихановская пошла на неожиданный шагПрезидент Света: Тихановская пошла на неожиданный шаг

Президент Света: Тихановская пошла на неожиданный шаг

Первые посты Светланы Тихановской в Instagram (instagram.com/prezident.sveta)

Добавим, что менее чем за сутки на Тихановскую подписались почти 40 тыс. пользователей интернета.

Сама же оппозиционерка "следит" за Вероникой и Валерием Цепкало, Виктором Бабарико, Марией Колесниковой, аккаунтом Координационного совета и "Страна Для Жизни". Последняя страница до сегодня была единственной официальной Instagram-площадкой, где публиковалась "информация о президенте Республики Беларусь Светлане Тихановской!".

Напомним, что ранее Тихановская пообещала Лукашенко "гарантии безопасности".

Также мы писали, что Тихановская готовит список силовиков, работавших на протестных акциях.

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