Тихановская готовит список силовиков, работавших на протестных акциях

Фото: Светлана Тихановская (wikimedia)

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская анонсировала создание санкционного списка "Тарайковского", в который будут включены силовики, работавших на протестных акциях. Список будет передан, в частности, в Украину.

Об этом сообщает Euroradio.

Отметим, Александр Тарайковский - участник протестов в Минске, которые погиб вечером 10 августа в районе станции метро Пушкинская. Тарайковский мог получить смертельное ранение из нелетального оружия.

"Нам передали имена и фамилии тех, кто пытает и избивает людей. Поэтому мы готовим отдельный список чиновников и силовиков, которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе. Мы назвали его "списком Тарайковского", - сообщила сегодня Светлана Тихановская.

Она сообщила, что список передадут в Украину, Турцию, Россию, страны Евросоюза и США.

"Список будет опубликован, и будет постоянно расширяться", - рассказала она.

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь начинает выходить из ситуации, которую вызвали массовые протесты.