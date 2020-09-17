Тихановская готовит список силовиков, работавших на протестных акциях

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская анонсировала создание санкционного списка "Тарайковского", в который будут включены силовики, работавших на протестных акциях. Список будет передан, в частности, в Украину.
Об этом сообщает Euroradio.
Отметим, Александр Тарайковский - участник протестов в Минске, которые погиб вечером 10 августа в районе станции метро Пушкинская. Тарайковский мог получить смертельное ранение из нелетального оружия.
"Нам передали имена и фамилии тех, кто пытает и избивает людей. Поэтому мы готовим отдельный список чиновников и силовиков, которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе. Мы назвали его "списком Тарайковского", - сообщила сегодня Светлана Тихановская.
Она сообщила, что список передадут в Украину, Турцию, Россию, страны Евросоюза и США.
"Список будет опубликован, и будет постоянно расширяться", - рассказала она.
Напомним, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь начинает выходить из ситуации, которую вызвали массовые протесты.