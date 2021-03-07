Президент "Олимпика" ворвался в эфир канала и покрыл матом арбитра (видео)

Клуб "Олимпик Донецк" в 17-м туре Украины проиграл "Шахтеру" со счетом 0:1 . Президент этого футбольного клуба не выдержал четвертый проигрыш и решил "восстановить справедливость". Владислав Гельзин, владелец команды, ворвался в эфир телеканала, чтобы высказать свое мнение о честности решения главного арбитра, но выражения он не выбирал.

Президент ФК "Олимпик Донецк" ворвался в эфир канала и с использованием матов высказал свое возмущение, связанное с действиями главного арбитра. До этого футбольный судья Юрий Иванов отменил гол "Олимпика" при счете 0:1. В итоге президент клуба прервал матерной тирадой послематчевое интервью главного тренера своего клуба Юрия Калитвинцева.

"Скажи, что пид***с судья оторвал голову команде. Так и нужно говорить. Почему вы все молчите? Все всё видят. 93% по телевидению показали, что нужно засчитывать гол. Что вы тут рассказываете? Что эти эксперты рассказывают? Чистый гол отменяется, бл**ь. С*ка, для чего этот пид***с итальянец находится у нас в стране? (Лучано Лучи, глава судейского корпуса Украинской ассоциации футбола). Меняйте их всех!", — заявил Гельзин и удалился.

Донецкая команда проиграла четыре матча подряд, несмотря на смену главного тренера. Калитвинцев возглавил "Олимпик" в феврале.