ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Таблица коэффициентов УЕФА: Украина вплотную приблизилась к Шотландии

Новина українською → Пятница 26 февраля 2021 10:40
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина вплотную приблизилась к Шотландии Фото: радость игроком "Динамо" после победы над "Брюгге" (uefa.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Украина вплотную приблизилась к Шотландии в таблице коэффициентов УЕФА. Вчера оба украинских клуба "Шахтер" и "Динамо" одержали победы и оформили путевки в 1/8 финала Лиги Европы.

Об этом свидетельствует таблица коэффициентов УЕФА.

Украинские клубы принесли в копилку нашей страны сразу 0,8 балла, тогда как шотландский "Рейнджер", который также победил и во втором матче "Антверпен" и вышел в 1/8 финала - лишь 0,5 балла. Таким образом у Украины сейчас 33,1 балла, у Шотландии - 33,125.

Таблица коэффициентов УЕФА: Украина вплотную приблизилась к Шотландии

При этом на стадии 1/8 финала Украину представляют два клуба - "Шахтер" и "Динамо", у Шотландии лишь один - "Рейнджерс". Это дает Украине хорошие шансы выйти на 11 место в таблице коэффициентов, что позволит рассчитывать на одну прямую путевку в Лигу чемпионов.

Жеребьевка 1/8 финала ЛЕ пройдет сегодня в 14:00.

Напомним, "Динамо" в ответном матче минимально обыграло на выезде "Брюгге" - 1:0. Этот результат позволил киевлянам пройти в 1/8 финала ЛЕ по сумме двух матчей (2:1).

Также РБК-Украина писало, что "Шахтер" одержал победу над "Маккаби" и во втором матче - единственный гол с пенальти забил Мораес.

Подробнее о результатах 1/16 финала Лиги Европы - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Спорт Динамо УЕФА Шахтер
NEWS
Украина не попадает в "серую" зону карантина ЕС. Ляшко сделал заявление
Украина не попадает в "серую" зону карантина ЕС. Ляшко сделал заявление
DAILY
Верность присяге. Как сложилась судьба военных, переживших оккупацию Крыма
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Верность присяге. Как сложилась судьба военных, переживших оккупацию Крыма