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Сборная Украины стартует в отборе на ЧМ-2022 выездным матчем против Франции

Киев, Вторник 08 декабря 2020 22:19
Сборная Украины стартует в отборе на ЧМ-2022 выездным матчем против Франции
Фото: игроки сборной Украины (facebook.com/uafukraine)
Автор: Вера Олейник

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал календарь поединков отборочного этапа к чемпионату мира-2022 в Катаре. Сборная Украины начнет квалификацию выездным матчем с Францией, закончит - гостевым с Боснией и Герцеговиной.

Расписание опубликовано на сайте УЕФА.

Все встречи пройдут в 2021 году (указано киевское время начала матчей).

24 марта 21:45
Франция - Украина

28 марта 21:45
Украина - Финляндия

31 марта 21:45
Украина - Казахстан

1 сентября 17:00
Казахстан - Украина

4 сентября 21:45
Украина - Франция

9 октября 19:00
Финляндия - Украина

12 октября 21:45
Украина - Босния и Герцеговина

16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина - Украина

Сам турнир впервые в истории пройдет в конце года - с 21 ноября по 19 декабря 2022 года.

Напомним, ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил перспективы команды в отборе на ЧМ-2022.

Напрямую на Мундиаль выйдут команды, занявшие первые места в своих группах. Сборные, которые займут вторые позиции, попытают счастья в плей-офф.

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