УПЛ: "Шахтер" победил "Олимпик" с минимальным счетом
В Киеве закончился матч между футбольными клубами "Шахтер" и "Олимпик". Встреча состоялась на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.
Как прошел матч - в материале РБК-Украина.
Отметим, что на 24-й минуте счет открыл игрок "горняков" Додо - 0:1.
Игрок "Олимпика" Тадеус Нкенг на 38-й минуте матча 17-го тура чемпионата Украины с "Шахтером" отправил мяч в сетку ворот соперника. Однако главный арбитр встречи Юрий Иванов пересмотрел эпизод и отменил гол, зафиксировав офсайд у Игоря Снурницына, который участвовал в эпизоде и якобы мешал вратарю.
Под конец матча, а именно на 83 минуте, красную карточку получил игрок "Олимпика" Руслан Бобенко.
Напомним, Динамо победило Колос в серии пенальти и вышел в полуфинал Кубка Украины.
Ранее первым полуфиналистом Кубка Украины стала "Заря". Луганчане победили "Верес" со счетом 2:1.
Отметим, в декабре состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины.