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УПЛ: "Шахтер" победил "Олимпик" с минимальным счетом

Новина українською → Киев, Суббота 06 марта 2021 18:57
УПЛ: "Шахтер" победил "Олимпик" с минимальным счетом Фото: футбольный матч Шахтер-Олимпик
Автор: Андрей Козловский

В Киеве закончился матч между футбольными клубами "Шахтер" и "Олимпик". Встреча состоялась на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.

Как прошел матч - в материале РБК-Украина.

Отметим, что на 24-й минуте счет открыл игрок "горняков" Додо - 0:1.

Игрок "Олимпика" Тадеус Нкенг на 38-й минуте матча 17-го тура чемпионата Украины с "Шахтером" отправил мяч в сетку ворот соперника. Однако главный арбитр встречи Юрий Иванов пересмотрел эпизод и отменил гол, зафиксировав офсайд у Игоря Снурницына, который участвовал в эпизоде и якобы мешал вратарю.

Под конец матча, а именно на 83 минуте, красную карточку получил игрок "Олимпика" Руслан Бобенко.

Напомним, Динамо победило Колос в серии пенальти и вышел в полуфинал Кубка Украины.

Ранее первым полуфиналистом Кубка Украины стала "Заря". Луганчане победили "Верес" со счетом 2:1.

Отметим, в декабре состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины.

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