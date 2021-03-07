Президент "Олімпіка" увірвався в ефір каналу і покрив матом арбітра (відео)

Клуб "Олімпік Донецьк" у 17-му турі України програв "Шахтарю" з рахунком 0:1 . Президент футбольного клубу не витримав четвертий програш і вирішив "відновити справедливість". Владислав Гельзін, власник команди, увірвався в ефір телеканалу, щоб висловити свою думку про чесність рішення головного арбітра, але вираження він не вибирав.

Президент ФК "Олімпік Донецьк" увірвався в ефір каналу й з використанням матів висловив своє обурення, пов'язане з діями головного арбітра. До цього футбольний суддя Юрій Іванов скасував гол "Олімпіка" при рахунку 0:1. У підсумку президент клубу перервав нецензурною тирадою післяматчеве інтерв'ю головного тренера свого клубу Юрія Калитвинцева.

"Скажи, що під***с суддя відірвав голову команді. Так і треба говорити. Чому ви всі мовчите? Всі все бачать. 93% по телебаченню показали, що потрібно зараховувати гол. Що ви тут розповідаєте? Що ці експерти розповідають? Чистий гол скасовується, бл**ь. С*ка, для чого цей під***с італієць знаходиться у нас в країні? (Лучано Промені, глава суддівського корпусу Української асоціації футболу). Міняйте їх усіх!", — заявив Гельзін і пішов.

Донецька команда програла чотири матчі поспіль, попри зміну головного тренера. Калитвинцев очолив "Олімпік" у лютому.