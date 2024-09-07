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Презентація Apple: точна дата, час і які продукти будуть представлені

Що покаже Apple на вересневій презентації і коли вона відбудеться (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Щорічна презентація Apple - одна з найочікуваніших подій у світі технологій. У 2024 році компанія знову готується здивувати шанувальників новими пристроями та інноваціями, які зададуть тренди на найближчі місяці.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про точну дату, час заходу Apple 2024 Glowtime, а також продукцію, яка буде представлена.

Дата

Щорічна осіння презентація продукції Apple відбудеться у понеділок, 9 вересня. Apple розіслала запрошення на захід, який розпочнеться о 10:00 за тихоокеанським часом (20:00 за Києвом).

Для Apple незвичайно планувати презентацію на понеділок. Як правило, заходи Apple відбуваються у вівторок (або у середу, якщо це святковий день у США).

За чутками, Apple проводить захід у понеділок цього року, щоб уникнути поділу новинного циклу з президентськими дебатами між віце-президентом Камалою Харріс і колишнім президентом Дональдом Трампом у вівторок, 10 вересня.

Які новинки будуть представлені

Що стосується нових продуктів, то очікується, що будуть оголошені чотири нові моделі iPhone: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max.

Також основний поштовх буде навколо iOS 18 та Apple Intelligence. З точки зору апаратного забезпечення, буде потужніший процесор, розміри екранів можуть трохи змінитися, і, як передбачається, з'явиться нова спеціальна кнопка камери для Pro-моделей.

Крім iPhone, ми також, ймовірно, отримаємо нові моделі Apple Watch (Series 10 або Series "X") та нові AirPods як у базових, так і в Pro-моделях.

Для всіх, хто не планує купувати будь-які нові пристрої Apple цього року, у вас все ще буде доступ до останнього оновлення iOS 18, швидше за все, трохи пізніше, якщо ваш пристрій буде підтримувати.

У нас також є матеріал про основні відмінності iPhone 16 Pro та iPhone 14 Pro, про які ви повинні знати.

А ще ми нагадаємо, що новий колір iPhone 16 Pro показали на живих фото.

Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: Tom's Guide, Engadget.

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