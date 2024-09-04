iPhone 16 Pro та iPhone 14 Pro: основні відмінності, про які ви повинні знати

З урахуванням того, що багато користувачів переходять на нові моделі кожні два роки, велика кількість власників iPhone 14 Pro прагнутиме оновити свої пристрої до iPhone 16 Pro.

Про відмінності між двома поколіннями iPhone, засновані на чутках, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors , який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаних із продукцією Apple.

Дизайн

Очікується, що дизайн iPhone 16 Pro буде відносно значною еволюцією, порівняно з iPhone 14 Pro, повторюючи титановий корпус і злегка закруглені краї, представлені в моделях iPhone 15 Pro минулого року.

iPhone 14 Pro

Корпус із хірургічної нержавіючої сталі

Глянсова рамка з квадратними краями

Перемикач “Дзвінок/Без звуку”

Теплова конструкція з мідним радіатором та корпусом батареї із чорної фольги

Порт Lightning

Колірні варіанти: Space Black, Silver, Gold та Deep Purple

iPhone 16 Pro

Корпус з аерокосмічного титану

Матова рамка з вигнутими краями

Кнопка дії

Нова конструкція системи охолодження з графеновим радіатором та металевим корпусом акумулятора

Більш ремонтопридатна конструкція

Порт USB-C

Колірні варіанти: Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium та Desert Titanium

Розміри

Щоб розмістити більші дисплеї, обидві моделі iPhone 16 Pro, за чутками, зростуть у висоту та ширину. Крім торішнього збільшення глибини, пристрої мають бути значно більшими, але з помітним зниженням ваги завдяки використанню титанового корпусу.

‌iPhone 14‌ Pro

7,85 мм глибина

iPhone 14 Pro: висота 147,5 мм

iPhone 14 Pro Max: висота 160,7 мм

iPhone 14 Pro: ширина 71,5 мм

iPhone 14 Pro Max: ширина 77,6 мм

iPhone 14 Pro: вага 206 г

iPhone 14 Pro Max: вага 240 г



‌iPhone 16 Pro‌

8,25 мм глибина (на 0,4 мм товщі)

iPhone 16 Pro: висота 149,6 мм

iPhone 16 Pro Max: висота 163,0 мм

iPhone 16 Pro: ширина 71,45 мм

iPhone 16 Pro Max: ширина 77,58 мм

iPhone 16 Pro: вага 194 г

iPhone 16 Pro Max: вага 225 г

Дисплеї

Очікується, що обидві моделі iPhone 16 Pro будуть оснащені більшими дисплеями в порівнянні зі своїми попередниками, що дозволить iPhone 16 Pro Max стати найбільшим iPhone з тих, що коли-небудь пропонувалися.

Згідно з чутками, також очікуються поліпшення в OLED-технології, що лежить в основі, на додаток до більш тонких рамок минулого року, що дозволить домогтися помітного загального оновлення дисплея.

Якщо iPhone 14 Pro пропонував користувачам 6,1- або 6,7-дюймовий дисплей, то його наступник, iPhone 16 Pro, порадує ще більшими екранами діагоналлю 6,3 або 6,9 дюйма. При цьому нові моделі отримають не тільки збільшені екрани, а й більш тонкі рамки, а також покращений OLED-дисплей з яскравішою мікролінзовою технологією.

Продуктивність

Моделі iPhone 16 Pro, за чутками, принесуть значні покращення обчислювальної потужності, включаючи 3-нм чіп Apple Silicon і на 33 відсотки більше пам'яті.

iPhone 14 Pro оснащений чіпом A16 Bionic, виготовленим за 5-нанометровим техпроцесом TSMC "N4P", та 16-ядерним нейронним процесором.

iPhone 16 Pro обіцяє ще більш вражаючу продуктивність завдяки новому чіпу A18, створеному за покращеним 3-нанометровим техпроцесом TSMC "N3E". Цей процесор, за чутками, буде значно швидшим за свого попередника.

Крім того, iPhone 16 Pro отримає потужніший нейронний процесор зі збільшеною кількістю ядер, що дозволить більш ефективно обробляти завдання штучного інтелекту. Також очікується поява виділеного декодера AV1 для покращення відтворення відео.

Щодо оперативної пам'яті, то iPhone 14 Pro оснащений 6 ГБ, а iPhone 16 Pro, за чутками, отримає 8 ГБ. Це дозволить запускати більш вимогливі додатки та ігри, а також працювати з великою кількістю відкритих вкладок та застосунків без помітних уповільнень.

Підключення

Підключення також має отримати значне оновлення на iPhone 16 Pro, посилюючи специфікації пристрою 5G, Wi-Fi, Thread та Ultra Wideband.

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro оснащений модемом Snapdragon X65 5G, що забезпечує високошвидкісне мобільне інтернет-з'єднання. Для бездротового з'єднання використовується стандарт Wi-Fi 6.

Крім того, смартфон підтримує технологію Thread для створення розумного будинку та чіп Ultra Wideband першого покоління для точного позиціонування.

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro обіцяє ще більш просунуті можливості підключення. Він буде оснащений сучаснішим модемом Snapdragon X75 5G, який забезпечить ще більш високу швидкість передачі даних. Для бездротового з'єднання використовуватиметься найновіший стандарт Wi-Fi 7.

Технологія Thread також підтримуватиметься, а чіп Ultra Wideband другого покоління дозволить визначати розташування пристроїв з набагато більшою точністю та на більшій відстані, що особливо корисно для функції Precision Finding для пошуку друзів.

Камери

Моделі iPhone 16 Pro, як очікується, отримають ряд істотних покращень камери, таких як більший основний датчик камери, 48-мегапіксельний датчик на надширокій камері та спеціальна апаратна кнопка для фотографії та відеозйомки на боці пристрою.

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro пропонує вражаючі можливості для фото- та відеозйомки. Основна камера оснащена великою 1/1,28-дюймовою матрицею та високоякісним датчиком Sony IMX-803, що забезпечує відмінну якість зображення навіть за умов недостатнього освітлення.

Об'єктив основної камери складається з 7 елементів, що дозволяє досягти високої деталізації та чіткості знімків.

Камера підтримує зйомку 48-мегапіксельних фотографій надвисокої роздільної здатності, що дозволяє відобразити найдрібніші деталі.

Телеоб'єктив із оптичною стабілізацією зображення другого покоління із зсувом матриці забезпечує плавну зйомку відео та чіткі знімки при збільшенні. Максимальна фокусна відстань телеоб'єктиву становить 77 мм, а доступний оптичний зум - 0,5x, 1x, 2x та 3x.

Надширококутна камера з діафрагмою f/2.4 дозволяє відобразити ширші сцени. Функція Smart HDR 4 забезпечує природне перенесення кольорів і розширений динамічний діапазон, а портретний режим дозволяє створювати професійні портрети з розмитим фоном.

Нічний режим дозволяє робити яскраві та деталізовані знімки в умовах низького освітлення.

Для відеозйомки доступна підтримка формату ProRes, що дозволяє записувати відео високої якості з широкими можливостями для подальшої обробки. Режим дії забезпечує плавну стабілізацію відео під час зйомки в русі.

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro є значним кроком вперед в області фотографії. Завдяки інноваційним технологіям та вдосконаленим компонентам, він пропонує користувачам безпрецедентні можливості для створення чудових знімків та відео.

Основна камера отримала серйозні покращення. Модель Pro Max оснащена ще більшим датчиком зображення, що дозволяє захоплювати більше світла і створювати більш детальні знімки.

Обидва пристрої використовують новітні датчики Sony з покращеною продуктивністю в умовах низького освітлення. Багатошарова конструкція датчика, 14-бітовий АЦП та цифрове регулювання посилення забезпечують неймовірно широкий динамічний діапазон та мінімальний рівень шуму.

Телеоб'єктив став ще більш універсальним завдяки збільшеному сенсору, складній оптичній системі та модулю автофокусування зі зсувом сенсора. Це дозволяє досягти максимальної фокусної відстані 120 мм і забезпечує гнучкі можливості зумування від 0,5 до 5x.

Надширококутна камера отримала значне підвищення роздільної здатності до 48 мегапікселів та підтримує формат ProRAW, що дозволяє зберігати максимальну кількість деталей для подальшої обробки.

Покращена продуктивність за слабкого освітлення дозволяє робити якісні знімки навіть у складних умовах.

Додаткові функції включають підтримку нового формату JPEG-XL, можливість запису відео ProRes у високій роздільній здатності і з високою частотою кадрів, а також запис просторового відео для гарнітури віртуальної реальності Apple Vision Pro. Нова ємнісна кнопка захоплення дозволяє швидко та зручно перемикатися між режимами зйомки.

Акумулятори та заряджання

Моделі iPhone 16 Pro можуть отримати суттєві покращення в технології акумуляторів та зарядки, оснастивши їх більш ємними та щільними батареями, а також можливостями швидшої зарядки.

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro оснащений літій-іонним акумулятором, який забезпечує достатню автономність для повсякденного використання. Модель iPhone 14 Pro має акумулятор ємністю 3200 мА/год, а модель iPhone 14 Pro Max - більш ємний акумулятор на 4323 мА/год. Це дозволяє пристрою працювати довше без заряджання, особливо моделі Pro Max.

Обидва смартфони підтримують провідну зарядку потужністю до 27 Вт, а також бездротову зарядку MagSafe потужністю 15 Вт.

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro пропонує суттєві покращення в галузі живлення та зарядки. Нова технологія багатошарової батареї дозволяє збільшити щільність енергії і, як наслідок, збільшити ємність акумулятора за тих же фізичних розмірів. Це позитивно впливає на час автономної роботи пристрою.

iPhone 16 Pro оснащений акумулятором ємністю 3355 мА/год, а модель Pro Max - 4676 мА/год. Це забезпечує тривалий час роботи без заряджання навіть при інтенсивному використанні.

Смартфон підтримує провідну зарядку потужністю до 40 Вт. Бездротова зарядка MagSafe потужністю 20 Вт забезпечує зручність та швидкість заряджання.

Інші особливості та зміни

Однією з головних відмінностей iPhone 14 Pro від iPhone 16 Pro є підтримка нового набору функцій штучного інтелекту під назвою Apple Intelligence.

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro обладнаний високоякісним мікрофоном, що забезпечує кришталево чистий звук під час запису відео, аудіоповідомлень та під час телефонних розмов. Система шумопоглинання дозволяє знизити фонові шуми та забезпечити чітку передачу голосу навіть у шумній обстановці.

Незважаючи на свою високу продуктивність в інших аспектах, iPhone 14 Pro, як і раніше, використовує стандарт USB 2.0 для передачі даних через порт Lightning. Максимальна швидкість передачі становить 480 Мбіт/с.

Смартфон пропонує різні варіанти вбудованої пам'яті до 1 ТБ. Це дозволяє зберігати безліч фотографій, відео, додатків та інших даних без необхідності використання зовнішніх носіїв.

iPhone 16 Pro

З iOS 18.1 iPhone 16 Pro отримує підтримку Apple Intelligence, яка забезпечує цілий набір ексклюзивних функцій на базі штучного інтелекту. Це може включати в себе покращену обробку фотографій, персоналізовані рекомендації, розумнішого голосового помічника Siri та багато іншого.

Модернізований мікрофон забезпечує більш високу якість запису звуку завдяки покращеному співвідношенню сигнал/шум. Це особливо корисно під час запису відео, аудіоповідомлень та під час телефонних розмов.

Крім того, мікрофон став водонепроникнішим, що дозволяє використовувати смартфон у більш складних умовах.

Завдяки покращенням в апаратній та програмній частині, якість звуку при телефонних дзвінках на iPhone 16 Pro стала ще кращою. Це забезпечує більш чітке та природне спілкування.

Один із найбільш значущих апгрейдів - перехід на інтерфейс USB 3.0. Це означає, що швидкість передачі збільшилася до 10 Гбіт/с, що у 20 разів швидше у порівнянні з попереднім поколінням.

Це дозволить значно прискорити процес передачі великих файлів, резервного копіювання даних та синхронізації з комп'ютером.

Нова функція дозволяє підключати iPhone 16 Pro до зовнішніх моніторів із підтримкою DisplayPort, що відкриває широкі можливості для роботи та розваг. Ви зможете виводити зображення з роздільною здатністю до 4K HDR і використовувати смартфон як повноцінний комп'ютер.

iPhone 16 Pro надає користувачам ще більше місця для зберігання даних, пропонуючи варіанти з максимальною ємністю до 2 ТБ. Це дозволить зберігати величезні бібліотеки фотографій, відео, додатків та ігор.

Дата випуску

Очікується, що iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max будуть представлені на заході Apple у понеділок, 9 вересня. Замовлення, ймовірно, відкриються у п'ятницю, 13 вересня, а запуск відбудеться за тиждень у п'ятницю, 20 вересня.

Чи варто оновлюватись?

iPhone 15 Pro був досить значним оновленням порівняно з iPhone 14 Pro у 2023 році, представивши титановий корпус, більш тонкі рамки, кнопку дії та порт USB-C.

iPhone 16 Pro буде заснований на цих оновленнях, пропонуючи більші дисплеї, кнопку захоплення та покращені камери. З ймовірністю не менше 60 покращень, багато користувачів iPhone 14 Pro вважатимуть оновлення до моделі iPhone 16 Pro вартим.