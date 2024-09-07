Презентация Apple: точная дата, время и какие продукты будут представлены

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Ежегодная осенняя презентация продукции Apple состоится в понедельник, 9 сентября. Apple разослала приглашения на мероприятие, которое начнется в 10:00 по тихоокеанскому времени (20:00 по Киеву).

Для Apple необычно планировать презентацию на понедельник. Как правило, мероприятия Apple происходят во вторник (или в среду, если это праздничный день в США).

По слухам, Apple проводит мероприятие в этом году в понедельник, чтобы избежать разделения новостного цикла с президентскими дебатами между вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом во вторник, 10 сентября.

Какие новинки будут представлены

Что касается новых продуктов, то ожидается, что будут объявлены четыре новые модели iPhone: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

Также основной толчок будет вокруг iOS 18 и Apple Intelligence. С точки зрения аппаратного обеспечения, будет более мощный процессор, размеры экранов могут незначительно измениться, и, как предполагается, появится новая специальная кнопка камеры для Pro-моделей.

Помимо iPhone, мы также, вероятно, получим новые модели Apple Watch (Series 10 или Series "X") и новые AirPods как в базовых, так и в Pro-моделях.

Для всех, кто не планирует покупать какие-либо новые устройства Apple в этом году, у вас все еще будет доступ к последнему обновлению iOS 18, скорее всего, немного позже, если ваше устройство будет поддерживать.