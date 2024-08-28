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У Гарріс заперечили заяву Трампа про нібито погодження правил дебатів 10 вересня

Вашингтон, Середа 28 серпня 2024 10:37
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У Гарріс заперечили заяву Трампа про нібито погодження правил дебатів 10 вересня Фото: Камала Гарріс (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У штабі кандидатки у президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс заперечили заяви республіканця Дональда Трампа про дебати. Він стверджував, що нібито були погоджені умови дебатів, запланованих на 10 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представник кампанії Гарріс заявив, що питання дебатів залишається предметом поточної розмови з телеканалом ABC.

"Обидва кандидати публічно заявили про свою готовність вести дебати з невимкненими мікрофонами протягом дебатів, щоб забезпечити можливість обміну думками між кандидатами, але, схоже, Дональд Трамп дозволяє своїм менеджерам переважити його. Сумно", - сказали у кампанії Гарріс, висміявши традицію Трампа використовувати слово "сумно" у своїх дописах.

Що сказав Трамп про дебати

Нагадаємо, Дональд Трамп запропонував Камалі Гарріс провести передвиборчі дебати 4 вересня на прихильному до нього телеканалі Fox News. Проте демократка відмовилася на дебати на умовах республіканця. Своєю чергою вона заявила, що прийде на дебати 10 вересня, які проведе мережа ABC.

Нещодавно Трамп у своїй соцмережі Truth Social заявив, що нібито було досягнуто угоди про участь у дебатах з Гарріс. За його словами, правила будуть такими з самими, як і під час дебатів з Джо Байденом.

Трамп написав, що учасники будуть стояти під час дебатів, а приносити нотатки заборонено. При цьому питання щодо увімкнених мікрофонів залишається невирішеним. Республіканець заявив журналістам, що хотів би постійно увімкнений мікрофон.

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