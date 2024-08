Новий колір iPhone 16 Pro показали на живих фото

@MajinBuOfficial поділився додатковою інформацією на основі витоків зображень кілець камери iPhone 16 Pro. Витоки вказують на те, що iPhone 16 Pro буде доступний у чотирьох кольорах: Titanium White, Titanium Black, Titanium Gold та Titanium Grey.

Раніше з'являлися повідомлення про можливість появи рожево-золотого кольору, і нещодавно @SonnyDickson поділився фотографією муляжів iPhone 16 Pro, де був показаний цей новий колірний варіант.

Дивно, але рожево-золотий колір виглядає темнішим, ніж багато хто очікував, і деякі спостерігачі відзначають, що при певному освітленні він виглядає майже коричневим.

Новий iPhone 16 Pro золотого кольору (фото: @MajinBuOfficial /X)

Там є чотири кольори в цілому в iPhone 16 Pro Lineup: білий, чорний, gold and gray.



Desert titanium кольору є малюнок тьмяного золота, подібний до фіолетового кольору, relatively discreet and deep pic.twitter.com/uDiNiBI4Iz - Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 18, 2024