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Новий колір iPhone 16 Pro показали на живих фото

Вівторок 20 серпня 2024 13:00
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Новий колір iPhone 16 Pro показали на живих фото iPhone 16 Pro може отримати нове оздоблення "Desert Titanium", яке замінить "Blue Titanium" (фото: Pixabay)
Автор: Павло Колеснік

Нові фотографії, опубліковані інсайдером під ніком Majin Bu у соціальних мережах, демонструють макет iPhone 16 Pro у новому кольорі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на акаунт відомого інсайдера в X (Twitter).

Подробиці про нові варіанти кольорів

@MajinBuOfficial поділився додатковою інформацією на основі витоків зображень кілець камери iPhone 16 Pro. Витоки вказують на те, що iPhone 16 Pro буде доступний у чотирьох кольорах: Titanium White, Titanium Black, Titanium Gold та Titanium Grey.

Раніше з'являлися повідомлення про можливість появи рожево-золотого кольору, і нещодавно @SonnyDickson поділився фотографією муляжів iPhone 16 Pro, де був показаний цей новий колірний варіант.

Дивно, але рожево-золотий колір виглядає темнішим, ніж багато хто очікував, і деякі спостерігачі відзначають, що при певному освітленні він виглядає майже коричневим.

Новий колір iPhone 16 Pro показали на живих фотоНовий колір iPhone 16 Pro показали на живих фото

Новий iPhone 16 Pro золотого кольору (фото: @MajinBuOfficial /X)

У нас також є матеріал про всю інформацію про iPhone 16, який вийде у 2024 році.

А ще ми писали про 5 функцій iPhone 16, які виправдають його очікування.

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